Jovanotti chiude il tour all' aeroporto di Linate | Il 21 settembre si vola

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) “Il 21si”, cosìannuncia una grande festa all’diperre il suo2019. L’artista si trova a dover recuperare la data di chiusura del 21(annullata a causa dell’erosione della spiaggia ad Albenga) e, a quanto si apprende dal suo stesso profilo Instagram, ha scelto di farlo passando dalla sabbia allo scalo meneghino.“Non posso resistere!!!! Anche se l’annuncio ufficiale lo daremo lunedì...SI VOOOLA!!!!! 21#jovabeachparty #milano #ULTIMA CHIAMATA VOLO JBP-2019”, scriveannunciando il live che si terrà presso il City Airport milanese, chiuso in questi mesi per consentire il rifacimento piste.Insomma, il 21vedrà un netto cambio di scenario per ilche ha toccato le più belle spiagge italiane. View this post ...

