Jovanotti chiude il suo tour a sorpresa all’aeroporto di Linate?

(Di sabato 3 agosto 2019) Carlo Lanna Ilestivo disi conclude a settembre in una location unica nel suo genere, dato che le ultime news confermerebbero la scelta dell'aeroporto diAmato, apprezzato ma anche contestato, il "Jova Beach Party" diresta uno deidi maggior successo del celebre artista italiano. E fin da ora cominciano i preparativi per l’ultima tappa di un lungo percorso che ha condotto il cantate in giro fra le spiagge italiane. Come riporta Vanity Fair, il Jova Beach Party si concluderà il 21 settembre nell’aeroporto di. Lo scalo milanese, che per tre mesi è chiuso ai viaggiatori per un restyling della pista di decollo e atterraggio, diventa la location perfetta per il dinamico concerto di. Un evento che radunerà i fan sul “pratone” all’interno dello scalo Forlanini perre in bellezza l’estate. La notizia arriva a, ma ...

