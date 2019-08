Italia-Belgio volley stasera in tv | come vederla gratis e in chiaro Orario e programma

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) Questa sera alle ore 21.15 l’difemminile tornerà in campo per sfidare il. Dopo l’esordio positivo in questo torneo Preolimpico contro il Kenya, le ragazze di Davide Mazzanti non possono sbagliare. L’unico risultato che potrebbe condurre le azzurre a staccare il pass per Tokyo 2020 è la vittoria. Ad onor del vero anche con una sconfitta e un eventuale vittoria contro l’Olanda, con una differenza set favorevole, per le azzurre potrebbero aprirsi le porte delle Olimpiadi. La qualificazione alla manifestazione a cinque cerchi, infatti, è riservata solo alla vincitrice del girone. L’Olanda nella giornata d’esordio ha vinto con un netto 3-0 proprio contro le belghe. L’, quindi, questa sera dovrà fare bottino pieno e andarsi a giocare tutte le proprie chance nella sfida con le Orange. Sulla carta le azzurre partono favorite, ...

