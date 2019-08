Iran-Usa | così le sanzioni rafforzano i falchi del regime

Gli Usa si ritIrano dal trattato sul nucleare siglato da Reagan e Gorbaciov e incolpano Mosca : Gli Usa si sono ritirati formalmente dal trattato Intermediate-Range Nuclear Forces (Inf) con la Russia. Lo riferisce la Bbc. Il trattato era stato siglato nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov.Nel giorno del “pensionamento” del trattato Inf sul controllo dei missili nucleari a medio e corta raggio, la Russia propone a sorpresa una moratoria sul dispiegamento degli armamenti atomici. L’offerta è rivolta agli ...

Iran - gli Usa annunciano sanzioni contro il ministro degli Esteri Javad Zarif. Lui : “Non mi toccano - grazie per considerarmi minaccia” : Mentre entrambe le parti sostengono di cercare un nuovo dialogo per arrivare a un accordo sul nucleare, dagli Stati Uniti viene diffusa la notizia di un altro colpo all’esecutivo Iraniano. Washington ha annunciato sanzioni contro il ministro degli Esteri Iraniano, Javad Zarif, che “ha agito o ha preteso di agire, direttamente o indirettamente, per conto del leader supremio della Repubblica islamica”, l’ayatollah Ali Khamenei. ...

Usa - scattano nuove sanzioni contro il ministro degli esteri Iraniano Zarif : Congelati tutti gli asset che Zarif ha negli Stati Uniti e divieto di ingresso nei confini statunitensi. Il capo della diplomazia iraniana potrebbe incontrare anche inediti ostacoli a spostamenti fuori dal proprio Paese

Iran : “Abbiamo offerto agli Usa maggiori controlli in cambio di stop a sanzioni. Ma loro non vogliono un accordo” : Teheran ha teso una mano agli Stati Uniti per cercare di recuperare l’accordo sul nucleare tra Iran e 5+1 (Jcpoa), ma da Washington è arrivato un ‘no’. Almeno a quanto ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano, Abbas Mousavi, che ha poi accusato gli Usa di “non volere il dialogo” con la Repubblica Islamica. La rivelazione arriva quasi al termine di una giornata schizofrenica per il portavoce che ...

Cina punita dagli Usa per acquisti di petrolio dall’Iran (ma i big si salvano) : Che Pechino continui a ricevere petrolio dall’Iran non è un segreto. Ma per la prima volta gli Stati Uniti hanno reagito, imponendo sanzioni contro una società cinese, rea di...

USA-Iran/ Ecco perché dopo la cattura delle spie Cia la guerra si avvicina : Teheran ha annunciato di avere catturato 17 spie della Cia in Iran. Trump ha smentito, ma sta subendo l'iniziativa del regime iraniano

Tra Iran e Usa è "guerra di spie" - mentre Londra teme le "cellule Hezbollah" : L’ordine sarebbe già partito. Cellule terroristiche collegate a Hezbollah sono “pronte a colpire” nel Regno Unito se la “crisi delle petroliere” in atto nel Golfo Persico tra Londra e Teheran dovesse precipitare. A riportarlo è il quotidiano britannico The Daily Telegraph. “Le agenzie di intelligence britanniche ritengono che l’Iran abbia organizzato e finanziato cellule terroristiche ...

L’Iran dice di avere arrestato 17 cittadini Iraniani accusati di spiare per la CIA : L’Iran ha detto lunedì di avere arrestato negli ultimi mesi 17 cittadini iraniani accusati di essere stati reclutati dalla CIA, l’agenzia di intelligence per l’estero statunitense, a cui avrebbero passato informazioni riservate su siti militari e nucleari iraniani. Alcuni degli

Iran - petroliera britannica sequestrata : aperta inchiesta. L’esercito Usa in Arabia Saudita : L’Iran ha aperto un’inchiesta sulla petroliera britannica Stena Impero, sequestrata venerdì dai Pasdaran: secondo le autorità di Teheran, ha urtato un peschereccio nello Stretto di Hormuz e “non ha risposto alla richiesta di spiegazioni”, come ha annunciato il direttore generale dell’autorità portuale, Allah-Morad Afifipoor. La nave si trova ora nel porto di Bandar Abbas, nella provincia Iraniana di Hormozgan. “Restiamo ...

Iran.Usa - più aerei su Stretto di Hormuz : 03.30 Il Comando centrale Usa ha intensificato i pattugliamenti aerei nello Stretto di Hormuz in risposta al sequestro iraniano di una petroliera britannica. Il portavoce del comando, il colonnello Earl Brown, ha riferito che un piccolo numero di altri aerei da ricognizione sta volando in spazi aerei internazionali per monitorare la situazione. Il Comando centrale della Marina, è inoltre in Stretto contatto con le navi americane operanti ...