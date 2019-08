Inferno a Monreale | piromane ha rischiato di uccidere | 60 ettari di bosco in fumo

Fonte : direttasicilia

(Di sabato 3 agosto 2019), ore 21.30. Un bagliore spunta dalla montagna. C’è il fuoco. E in pochi minuti scatta l’. Sono almeno 60 glidiandati inieri a, tra monte Caputo e San Martino delle Scale. Un incendio dalle dimensioni enormi che ha distrutto boschi, macchia mediterranea, abitazioni e automobili. È spettrale il panorama questa mattina adove si respira ancora l’odore del. Questa mattina ancora il fuoco non era completamente spento e c’è voluto l’intervento di un Canadair per estinguere completamente le fiamme. L’incendio ha provocato la distruzione di alcune villette. Una in particolare è andata completamente distrutta. Tantissime sono le persone che sono fuggite via a causa delle fiamme altissime e delche ha reso l’aria irrespirabile. Intanto ail sindaco ha chiesto alla Regione Siciliana ...

salvomessina9 : Notte di #fuoco a #Monreale, si contano i danni. #Musumeci: 'Caro #piromane se ti piace il fuoco vai all'inferno' - PalermoToday : 'Caro piromane, ti piace il fuoco? Vai all'inferno!': Musumeci svela la natura dolosa dei roghi… - Notiziedi_it : Auto e case distrutte, centinaia di famiglie evacuate: inferno di fuoco stanotte a Monreale |VIDEO ?? -