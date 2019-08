Inchiesta dei bambini di Bibbiano | resta ai domiciliari il sindaco del Pd Andrea Carletti

Carabiniere ucciso - il sospettato bendato in caserma : l’Arma avvia un’Inchiesta sulla foto del 19enne che circola nelle chat dei militari : Christian Gabriel Natale Hjort ammanettato e con gli occhi coperti da una benda, privato della possibilità di sapere dove sia e cosa accada intorno a lui mentre è nella caserma di via Selci, mentre per giunta è ancora sospettato per la morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega e nei suoi confronti in quel momento non è ancora stato preso alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria. Qualcuno nella stanza scatta una foto, la invia nelle ...

Bibbiano - quattro dei sette bambini coinvolti nell'Inchiesta tornati alle famiglie naturali : La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana. Sul posto si è recato Matteo Salvini: "Andremo fino in fondo, se qualcuno ha sbagliato paghi doppio"

Bibbiano - quattro dei sette bambini coinvolti nell'Inchiesta tornati alle famiglie naturali : A quanto si apprende, la decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna non è recentissima ed è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana

Inchiesta Angeli e Demoni - i casi più clamorosi dei bimbi “strappati” di Bibbiano/ Seconda puntata : Seconda puntata dell'Inchiesta di Fanpage basata sulle carte dell’Inchiesta di Bibbiano, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di affidi illeciti di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Emergono nuovi dettagli sull’Inchiesta "Angeli e Demoni" che ha scosso l’Italia: come il caso di un bambino affidato alla cuoca (lavoratrice irregolare) ...

Bambini travolti dal Suv a Vittoria - disposta l’autopsia. Inchiesta sulla tempestività dei soccorsi : La Procura di Ragusa ha aperto un'Inchiesta conoscitiva sui tempi d'intervento dei soccorsi ai due cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un suv a Vittoria, nel Ragusano. Uno dei due Bambini è morto, mentre l'altro è ricoverato a Messina con le gambe amputate.Continua a leggere

I bimbi investiti a Vittoria - Inchiesta sui tempi dei soccorsi : Fascicolo aperto dopo l'intervista della madre della vittima a Repubblica. Disposta l'autopsia, domani lutto cittadino nel giorno dei funerali. Lunedì l'interrogatorio dell'investitore

Vittoria - cuginetti travolti dal Suv : aperta un'Inchiesta sui tempi d'intervento dei soccorsi : Le autorità hanno disposto l'autopsia sul corpo della piccola vittima. L'altro minore è ancora ricoverato in pericolo di vita

Mostro di Firenze - archiviata la nuova Inchiesta : i colpevoli dei delitti restano due : La procura ha chiesto l'archiviazione dell'ultima inchiesta sui delitti del Mostro di Firenze, nata da un esposto presentato dai parenti delle vittime degli Scopeti. Per i sedici delitti ascritti al fantomatico serial killer toscano, gli unici due colpevoli condannati restano due. Nessuno dei due è Pietro Pacciani.Continua a leggere

Inchiesta sicurezza : i crimini diminuiscono ma aumenta la percezione di pericolo dei cittadini : sicurezza, percezione della giustizia e rapporto con le forze dell’ordine: sono temi di grande attualità quelli affrontati in una indagine condotta da Altroconsumo che tra l’ottobre ed il novembre 2018 ha intervistato circa 1800 persone tra i 25 ed i 74 anni, allo scopo di tracciare un quadro del nostro senso di sicurezza e confrontarlo sia con inchieste precedenti, sia con i dati oggettivi che vengono annualmente forniti dal Ministero ...

Cremona - le frasi dei tre minorenni nell’Inchiesta sulle maxi-risse : “Vi prendo ad uno ad uno e vi ammazzo di botte” : “Fate saltare fuori i soldi subito, altrimenti finisce male, finisce che vi ammazziamo”. E ancora: “Datemi i soldi perché altrimenti chiamo gente pericolosa e vi potrebbero capitare cose non belle, cose davvero molto brutte”. Sono le minacce che correvano nelle chat di Whatsapp dei baby-bulli, contenute nell’ordinanza del gip del tribunale per i minorenni di Brescia, Francesca Caprioli, nell’ambito dell’inchiesta Cremona ...

La Procura di Roma ha aperto un’Inchiesta contro ignoti sulla mancata raccolta dei rifiuti a Roma : La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla mancata raccolta dei rifiuti a Roma delle ultime settimane. Il Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ha aperto un fascicolo contro ignoti per violazione delle norme in materia ambientale, contenute nel decreto legislativo 152 del 2006.

Terremoto in Campania : Inchiesta della Corte dei Conti sulla Regione - De Luca e Caldoro tra i 34 indagati : Figurano anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l'ex presidente e attuale consigliere regionale, Stefano Caldoro, tra i destinatari delle 34 contestazioni formali emesse...

TikTok è sotto Inchiesta nel Regno Unito sui diritti alla privacy dei dati dei bambini : La popolare app di condivisione video cinese TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito per come raccoglie e utilizza le informazioni personali dei bambini. Elizabeth Denham, a capo dell’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito (ICO), in un’audizione parlamentare, martedì, l’agenzia sta indagando se TikTok abbia violato la legge sulla privacy dei dati dell’UE denominata GDPR (Regolamento generale sulla ...

La storia delle 4 onlus sotto Inchiesta per la truffa sull'accoglienza dei migranti : Anche i migranti si erano accorti che qualcosa non andava nei centri in cui erano ospitati. Il 7 febbraio scorso avevano protestato davanti alla Prefettura di Lodi perché non veniva loro corrisposto il pocket money, la diaria che spetta ai richiedenti asilo per le piccole spese. Ora una possibile spiegazione al loro disagio arriva dall'operazione della Procura di Milano e della Guardia di Finanza con al centro 4 Onlus accusate di aver ...