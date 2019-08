Incendi | roghi nel palermitano | famiglie evacuate 2 2

Incendi Sicilia : numerosi roghi nel Palermitano : numerosi Incendi in Sicilia, in particolare diversi roghi sono divampati oggi in provincia di Palermo. Quello maggiormente esteso tra Altofonte, Aquino e Monreale. I vigili del fuoco sono intervenuti per evitare che le fiamme minacciassero le villette della zona. Altri Incendi stanno impegnando i pompieri a Partinico, Balestrate, Termini Imerese, Santa Cristina Gela, Palazzo Adriano e Bompietro. L'articolo Incendi Sicilia: numerosi roghi nel ...

Incendi in Siberia : aviazione militare e sciamani per combattere i roghi : Massima attenzione in Siberia, dove gli Incendi stanno divorando migliaia di ettari di taiga: in azione, per scongiurare il disastro ambientale, anche l’aviazione militare russa. La forza è distribuita per terra e per mare: all’aeroporto di Krasnojarsk sono giunti dieci Iliushin-71 che saranno affiancati da dieci elicotteri anti-Incendio. Ogni Iliushin-71 è in grado di trasportare 42 tonnellate di acqua. Via terra sono invece ...

Incendi : intesa tra Coldiretti Lazio e protezione civile regionale per la prevenzione dei roghi : In occasione della finale del concorso Oscar Green 2019, il protocollo d’intesa firmato dalla Coldiretti Lazio e dall’Agenzia regionale di protezione civile per una serie di attività finalizzate alla prevenzione, al contrasto degli Incendi e al soccorso nelle fasi di emergenza, è stato siglato questa mattina. L’accordo, che avrà una durata di 3 anni, prevede il supporto operativo degli imprenditori agricoli per l’apertura ...

Incendi Sardegna : 18 roghi oggi - 4 domati con mezzi aerei : 18 Incendi sono scoppiati oggi in Sardegna e in quattro casi è stato necessario l’intervento degli elicotteri del servizio regionale coordinato dal corpo forestale. Nelle campagne di Usellus, località Pranu Argiolas, in provincia di Oristano è intervenuto un mezzo aereo proveniente dalla base di Fenosu. Il rogo ha interessato un’area agricola di circa due ettari e le operazioni sono terminate alle 14 circa. Fiamme anche nel Comune di ...

Incendi in Sardegna : burrasca di maestrale - alto pericolo di roghi : Il pericolo di Incendi in Sardegna resta alto: la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta con codice arancione che riguarda tutta la costa orientale e il sud dell’isola. Il vento di maestrale continua a soffiare incessantemente e in giornata è prevista una ulteriore intensificazione. Secondo il servizio meteo del Sar Sardegna, il vento, da debole o moderato, farà registrare locali rinforzi sino a burrasca ...

Incendi : 25 roghi in Sardegna - quattro sono stati spenti con gli elicotteri : sono stati 25 gli Incendi che sono divampati in Sardegna oggi e che sono stati spenti dall’intervento della macchina antIncendi regionale. In quattro casi e’ stato necessario l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale: a Loiri Porto San Paolo in Gallura, a Sassari, a Pula nella costa sud occidentale dell’isola, e a Torpe’, nel Nuorese. L'articolo Incendi: 25 roghi in Sardegna, quattro sono stati ...

Incendi in Sardegna - massima allerta : domati tre roghi : Incendi in Sardegna, massima allerta: domati tre roghi Il caldo torrido e il rinforzo di venti di Maestrale stanno favorendo lo sviluppo di diversi roghi in Sardegna. Una nuova allerta è stata diramata dalla Protezione civile per alto pericolo Incendi nel Sassarese, l’Oristanese e le coste della Gallura Parole ...

Incendi Sardegna : 24 roghi oggi - fiamme nelle periferie di due paesi nel sud dell’isola : Altri 24 Incendi in Sardegna nella sola giornata di oggi, anche se solo sei hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale. Gli elicotteri sono intervenuti a Ovodda (Nuoro), a Villasor (Sud Sardegna), nei pressi dell’ex zuccherificio, e a Musei (Sulcis), in località Guardia su Lillu, dove il rogo ha interessato aree agricole limitrofe alla pineta comunale. fiamme anche a Pabillonis e nelle periferie di ...

Incendi Sardegna - 11 roghi oggi nell’isola - fiamme vicino ad una statale di Cagliari : traffico in tilt : Brucia anche oggi la Sardegna, con 11 roghi divampati. Per permettere di domare le fiamme di un Incendio che si è sviluppato all’altezza di Capoterra (Cagliari) è stato necessario impiegare un elicottero del Corpo Forestale, oltre al lavoro degli uomini a terra, e bloccare temporaneamente la statale 195 che collega Cagliari alle località balneari della costa del sud ovest della Sardegna, provocando lunghe code. Alle operazioni di ...

Incendi Sardegna : oggi 10 roghi sull’isola - allerta arancione anche per domani : Sono 10 gli Incendi che si sono verificati oggi in Sardegna ma per fortuna solo uno ha necessitato dell’intervento dell’elicottero del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione. Si tratta di un Incendio in località Monte Longu, nella campagne del comune di Montresta (Or) dov’è intervenuto alle 11.30 l’elicottero dalle base di Bosa – Santa Maria. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal ...

Incendi in Sardegna : roghi alimentati dalle forti raffiche di maestrale : Incendi alimentati da forti raffiche di maestrale stanno tenendo impegnate le squadre a terra e in volo della protezione civile regionale della Sardegna. I roghi preoccupanti si registrano nel Nuorese e in Gallura. A Siniscola sta operando un Canadair e un elicottero proveniente dalla base del corpo forestale di Ala’ dei sardi. A Berchidda stanno intervenendo un Canadair da Alghero, 2 elicotteri e il Super Puma del Corpo ...

Incendi in Sicilia : roghi nel Catanese - al lavoro 3 Canadair : In corso l’intervento dei vigili del fuoco per un Incendio che ha interessato una vasta area boschiva a Caltagirone e a San Michele di Ganzaria (Catania). E’ stata evacuata una masseria. Sul posto sono presenti 3 Canadair per le operazioni di spegnimento. L'articolo Incendi in Sicilia: roghi nel Catanese, al lavoro 3 Canadair sembra essere il primo su Meteo Web.

Sardegna - divampano gli Incendi con oltre +40°C : roghi a Macomer - Sinnai e Torpè : Sono 3, al momento, gli incendi divampati oggi in Sardegna anche a causa dell’ondata di caldo con temperature che superano i +40°C. In particolare si sono riaccesi alcuni focolai a Macomer, dove già ieri si era registrato un incendio. Un elicottero della flotta regionale ha lanciato bombe d’acqua sulla zona, spegnendo tempestivamente le fiamme. Gli altri due incendi si sono sviluppati a Sinnai, nel Cagliaritano, e a Torpè, nel ...

Incendi - notte di paura in Calabria : diversi roghi nel reggino stanno minacciando le abitazioni : Troppo spesso estate diventa sinonimo di Incendi, in particolari in alcune regione della penisola. La Calabria è tra queste. Proprio in queste ore, già dal pomeriggio di oggi, nel reggino sono divampati alcuni Incendi che hanno lambito le abitazioni. Come informa il giornale locale StrettoWeb, il vento di maestrale che soffia sostenuto sullo Stretto dopo una domenica rovente con una temperatura massima che nel pomeriggio ha raggiunto i 36 gradi, ...