Incendi : Regione Sicilia - 'nel palermitano in azione 3 elicotteri e 4 canadair' : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Attualmente, in tutta l'area del palermitano, sono in azione tre elicotteri e quattro canadair" impegnati nelle operazioni di spegnimento degli Incendi. A dirlo è l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro.

Incendi : Regione Sicilia - a Monreale in fumo 60 ettari di terreno - evacuate 70 persone (2) : (AdnKronos) - "Appena sarà completata la verifica dei danni, verrò personalmente sul posto per verificare gli interventi urgenti che dovranno essere disposti dalla Regione per mettere in sicurezza gli abitati colpiti dai roghi - ha fatto sapere il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -

Incendi : Regione Sicilia - a Monreale in fumo 60 ettari di terreno - evacuate 70 persone : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Sessanta ettari di terreno, due case e un numero ancora imprecisato di auto. E' il primo bilancio dei danni causati dagli Incendi che questa notte hanno accerchiato Monreale e che hanno portato allo sgombero temporaneo di 70 persone, le quali, in parte, sono già rientr

Incendi : Regione Sicilia - ‘nel palermitano in azione 3 elicotteri e 4 canadair’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Attualmente, in tutta l’area del palermitano, sono in azione tre elicotteri e quattro canadair” impegnati nelle operazioni di spegnimento degli Incendi. A dirlo è l’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro. L'articolo Incendi: Regione Sicilia, ‘nel palermitano in azione 3 elicotteri e 4 canadair’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Incendi : Regione Sicilia - a Monreale in fumo 60 ettari di terreno - evacuate 70 persone : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Sessanta ettari di terreno, due case e un numero ancora imprecisato di auto. E’ il primo bilancio dei danni causati dagli Incendi che questa notte hanno accerchiato Monreale e che hanno portato allo sgombero temporaneo di 70 persone, le quali, in parte, sono già rientrate nelle proprie abitazioni. Mentre sono ancora in corso di accertamento i danni riportati dal patrimonio boschivo che ha ...

Incendi in Portogallo - 20 feriti nella regione di Castelo Branco : 1.800 pompieri in azione : Circa 1.800 vigili del fuoco lavorano per contenere gli Incendi boschivi nel centro del Portogallo che hanno già ferito venti persone, tra cui otto pompieri. Gli Incendi sono scoppiati ieri pomeriggio su tre forniti nella regione di Castelo Branco, circa 200 chilometri a nordest della capitale Lisbona, ha riferito la protezione civile portoghese. I vigili del fuoco sono supportati da 19 aerei antIncendio e da centinaia di mezzi. Si tratta dui ...

Lotta agli Incendi boschivi - dalla Regione 11 elicotteri antIncendio : Undici elicotteri per contrastare gli incendi boschivi nel periodo estivo in Sicilia, più i mezzi della Protezione civile nazionale. E’ questa la dotazione complessiva della fLotta aerea sulla quale la Regione potrà contare fino all’autunno. Di questi, otto apparecchi sono previsti dalla gara per l’affidamento del “servizio di lavoro aereo di prevenzione e Lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione”, indetta dal Corpo forestale ...