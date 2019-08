In Cina scoppia la bolla del calcio Spesi solo 115 milioni sul mercato

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2019) Analizzando le spese dellasulsembrerebbe che nel Paese siata ladel. Lo scrive Libero, analizzando le cifre relative all’ultimolocale. Secondo i dati Transfermarkt, sono stati115a fronte di soli 15di incassi. Si tratta di “una quadrupla marcia indietro” rispetto agli anni precedenti. Nel 2017 si era toccata la cifra record di 544(+344% rispetto al 2015). Il colpo più costoso è stato quello dello Shanghai SIPG (secondo nella SuperLeague, dietro al Guangzhou di mister Cannavaro), che ha speso 25per l’ex Inter Marko Arnautovic. Al secondo posto il Dalian Yifang, che ha pagato 18,3al West Bromwich Albion per il venezuelano Rondon. Terzo El Shaarawy: dalla Roma allo Shanghai Shenhua per 16. L'articolo Inladel115 ...

