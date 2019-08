In Africa si ruba pesce per alimentare altro pesce

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Greenpeace denuncia da anni come le risorse ittiche al largo delle coste dell’Occidentale siano sovrasfruttate da una pesca eccessiva, che vede troppo spesso licenze concesse a mega pescherecci industriali di flotte lontane invece che alle flotte artigianali locali. Ora un nuovo trend rischia di peggiorare ancora di più la situazione, mettendo a rischio la fonte di cibo e lavoro di migliaia dini dal Senegal al Gambia: il business della produzione di farina e olio di. Questo mercato cresce in Paesi come la Mauritania, che vede piccoli pesci pelagici idonei per l’alimentazione umana finire in industrie che producono materie prime per i mangimi degli allevamenti intensivi, in particolar modo l’acquacoltura. Secondo il recente rapporto di Greenpeace “sprecato”, stiamo perdendo centinaia di migliaia di tonnellate diidoneo all’alimentazione umana per ...

