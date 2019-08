Il pilota ha un malore | atterraggio di emergenza a Venezia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Giorgia Baroncini Un volo della compagnia Easyjet partito da Manchester e diretto a Bari è stato costretto ad un. Soccorsi tutti i passeggeri Per undel, un volo della compagnia Easyjet partito da Manchester e diretto a Bari è stato costretto ad und'. In tarda mattinata, è così scattato il protocollo diall'aeroporto Marco Polo di Tessera dopo che era stata richiesta l'urgenza di atterrare per "incapacità". Come riporta il Corriere, l'operazione è avvenuta senza danni per i 128 passeggeri che sono stati fatti scendere dal velivolo e accompagnati all'interno dello scalo. Sul posto sono subito giunte diverse squadre di vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Tag: Easyjet...

venezia24 : Malore per un pilota Easyjet, atterraggio d'emergenza a Venezia - Gazzettino : #Malore per un pilota Easyjet, atterraggio d'emergenza a Venezia - SilviaCantoia : RT @leggoit: Easyjet, il pilota ha un malore a bordo: atterraggio d’emergenza a Venezia -