Il nuovo amore di Lady Gaga e gli altri gossip della settimana

Elisa Isoardi - nuovo Programma e nuovo Amore! : Nella prossima stagione televisiva Elisa Isoardi potrebbe raddoppiare. Accanto a ‘La Prova del Cuoco’ infatti è pronto un posto per lei a ‘Ballando con le stelle’. Ecco i dettagli! Doppio impegno in tv per Elisa Isoardi su Rai 1? La popolarissima conduttrice cuneese a settembre tornerà alla guida de ‘La Prova del Cuoco‘ all’ora di pranzo. Ma si moltiplicano le indiscrezioni su un suo Nuovo impegno anche ...

Lady Gaga ha un nuovo amore e non è Bradley Cooper : Lady Gaga ha un nuovo amore. Il rumore di vetri rotti è assordante, e somiglia tanto a quello del sogno dei numerosi fan che si è definitivamente infranto quando Stefani Joanne Angelina Germanotta ha baciato sulle labbra Dan Horton. Gaga pestifera, quella che ci aveva fatto sognare dopo A Star Is Born, con la percentuale di possibilità che era schizzata al massimo nel momento in cui Bradley Cooper e Irina Shayk hanno deciso di mettere fine ...

Chi è Fabio Troiano - il nuovo amore di Eleonora Pedron : Il gossip impazza: Eleonora Pedron sarebbe di nuovo innamorata. Il fortunato è Fabio Troiano e, secondo le indiscrezioni, i due starebbero facendo di tutto per vivere il loro amore in piena riservatezza. Ma chi è il bel tenebroso che avrebbe rubato il cuore della bionda ex di Max Biaggi? Fabio Troiano è uno degli attori più apprezzati del cinema italiano. Alle spalle ha già una carriera molto lunga e un’importante storia d’amore con una collega ...

Lady Gaga - è ufficiale : il nuovo amore è Dan Horton : Lady Gaga e Dan Horton stanno insieme? A confermarlo è l’ex moglie di lui Diciamoci la verità, questo gossip in realtà non è che ha poi bisogno di così tante conferme. Proprio ieri la rivista americana People ha lanciato la bomba: Lady Gaga ha un nuovo amore! Il magazine infatti mostrava delle fotografie dove si […] L'articolo Lady Gaga, è ufficiale: il nuovo amore è Dan Horton proviene da Gossip e Tv.

La foto di Lady Gaga con il nuovo fidanzato - l’amore con Bradley Cooper era solo roba da Oscar : Per la tristezza dei molteplici fan, tra Lady Gaga e Bradley Cooper non è nata alcuna storia d'amore. A distruggere i sogni di gloria ci ha pensato la rivista americana People, che ha pubblicato le foto della cantante con la sua nuova fiamma, il 37enne Dan Hurton, che lavorerebbe con la star già dal 2018.Continua a leggere

A star is born rimarrà solo un film : Lady Gaga ha un nuovo amore - ma non è Bradley Cooper - : Marina Lanzone Per mesi sono girate voci su una possibile relazione tra i due attori, ma nulla di tutto ciò era vero. La cantante esce con il musicista Dan Horton. Si sono conosciuti sul lavoro Nella vita di Lady Gaga c’è un nuovo amore. Ormai da tempo si respirava nell’aria questo gossip, ma no, non è Bradley Cooper. Le foto pubblicate in esclusiva dalla rivista People mettono a tacere per sempre i fan di A star is born, che a ...

Elisa Isoardi esce allo scoperto : "Con lui come nelle favole" - il suo nuovo amore vip? : Un nuovo amore per Elisa Isoardi? Torna a riempirsi di passione il cuore della conduttrice de La prova del cuoco? Pare proprio di sì, almeno stando a quanto ha pubblicato su Instagram: una fotografia che la ritrae, appunto, in dolce compagnia. Lei e lui seduti sul prato, con Elisa che poggia dolceme

“Come nelle favole”. Elisa Isoardi - per tutti è ‘lui’ il suo nuovo amore : foto : Sorpresa Elisa Isoardi. La conduttrice è stata sicuramente una grande protagonista della scorsa stagione televisiva. Ha sostituito egregiamente Antonella Clerici nel suo programma storico, La Prova del cuoco, e, visto il successo, è stata di recente riconfermata al timone al noto cooking show di Raiuno, come svelato alla presentazione dei nuovi palinsesti per l’autunno. Non solo. Oltre a essere ancora la regina dei fornelli di Raiuno, si dice in ...

Caruso ha un nuovo amore. E si prende una rivincita sulla Fico : È tornato il sereno nella vita di Paola Caruso dopo la delusione dell’affaire Fico-Caserta, la conferma arriva da Instagram. Cresce, nelle ultime ore, la curiosità dei fan rispetto all’ultima fotografia pubblicata dalla showgirl calabrese, che la ritrae in compagnia di Moreno Merlo. Sorridono entrambi, scambiandosi uno sguardo complice: quello scatto assomiglia proprio ad un felice ritratto di famiglia. Che sia arrivato l’amore nella vita ...

Tra Simone Coccia e Lucia Bramieri è di nuovo amore? - : Francesca Galici Simone Coccia Colaiuta e Lucia Bramieri si sono rivisti a una festa e tra i due sembra essere riesplosa la scintilla dell'amore: il settimanale Spy li ha beccati in atteggiamenti molto intimi e in macchina... Simone Coccia Colaiuta è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 15. Personaggio controverso e discusso, Simone Coccia è da tanti anni fidanzato con Stefania Pezzopane, Deputato della Repubblica Italiana ...

U&D : nuovo amore per Giulia Cavaglia! : Novità in vista per Giulia Cavaglia: la tronista torinese dopo aver rotto improvvisamente con Manuel Galiano, sua scelta a Uomini e Donne, forse non è più single. Scopriamo di più! Giulia Cavaglia è di Nuovo innamorata? Per qualche giorno l’ex tronista di Uomini e Donne era sparita dal radar del gossip nonostante le voci di un presunto riavvicinamento con Manuel Galiano, sua scelta nel popolare Dating Show di Maria. Ora però la ragazza ...

Uomini e Donne - gossip-terremoto su Giulia Cavaglia : il nuovo amore? Un calciatore - ecco le prove : Il gossip si abbatte su Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il punto è che la Cavaglia ha da poco rotto con Manuel Galliano, dopo il presunto tradimento a Ibizia di lui ai danni di lei (Manuel, da par suo, nega tutto). Ma il gossip

Gossip Uomini e donne : il nuovo amore di Klaudia sarebbe il romano Ludovico Franchitti : È riuscita a farsi apprezzare nella scorsa stagione di Uomini e donne nel suo percorso in qualità di corteggiatrice di Andrea Zelletta: Klaudia Poznanska ha concluso a testa alta quella esperienza per lei non troppo positiva, dato che alla fine il tronista le ha preferito Natalia Paragoni con la quale continua a fare coppia fissa. Da allora, il pubblico del dating show di Maria De Filippi ha chiesto a gran voce di vederla sul trono a partire dal ...

Raffaella Fico - il nuovo amore è l’ex di Paola Caruso : l’indiscrezione : L’amore torna a bussare alla porta di Raffaella Fico. La showgirl, lasciatasi alle spalle la storia con Alessandro Moggi, con cui più volte si era parlato di matrimonio con tanto di proposta raccontata nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, farebbe coppia fissa con un imprenditore già noto al mondo della cronaca rosa. Lui, infatti, è Francesco Caserta, l’ex della Bonas di Avanti un altro Paola Caruso. A dare la notizia è il ...