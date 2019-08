Il cane domestico le lecca il braccio | qualche giorno dopo i medici amputano mani e piedi

Fonte : newscronaca.myblog

(Di sabato 3 agosto 2019) Illeilsettimanala padrona è costretta ad amputare. Marie Trainer, dell’Ohio, è sempre stata un’amante degli animali, ma è rimasta vittima di un terribile incidente proprio legato al suo cagnolone. L’animale hato ildella padrona che non ha fatto caso a un graffio presente sulla cute.ha iniziato ad avere dei sintomi simili a quelli dell’influenza, fino a quando non è andata in coma. Il marito notando che era priva di sensi sul divano ha chiamato i soccorsi, in ospedale le è stata diagnosticata la sepsi ed è stato comunicato che avrebbero dovuto procedere con l’amputazione dellee deiper poterle salvare la vita. La causa dell’infezione è stata un capnocytophaga, un batterio che si trova comunemente nella saliva dei cani. Può essere trasmesso da ...

