ICC | Manchester United-Milan | dove vedere la gara in Tv e streaming

ICC - il Manchester United supera il Tottenham [FOTO] : Continua lo spettacolo dell’International Champions Cup a Shanghai, nella giornata di oggi si è giocata un’altra partita interessante, successo per il Manchester United che ha superato per 2-1 il Tottenham, i Red Devils hanno schierato l’ex Juventus Pogba dal primo minuto, vantaggio al 21′ di Martial, reazione del Tottenham e pareggio che arriva al 65′ firmato da Lucas Moura, nel finale è Angel Gomes ...

ICC - dove vedere Tottenham-Manchester United in Tv e streaming : Il calendario dell’International Champions Cup difficilmente lascia a desiderare e propone una sfida davvero interessante tra due squadre che puntano a essere protagoniste della prossima Premier League e non solo: Tottenham e Manchester United. I londinesi, in modo particolare, già nella scorsa annata hanno raccolto importanti apprezzamenti soprattutto in ambito europeo dove sono arrivati a […] L'articolo ICC, dove vedere ...

PROBABILI FORMAZIONI INTER MANCHESTER UNITED/ Quote - attenzione a Pogba! - ICC 2019 - : PROBABILI FORMAZIONI INTER MANCHESTER UNITED: le Quote del match e le scelte dei due allenatori per la partita di INTERnational Champions Cup 2019.