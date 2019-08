ICC 2019 – Daniel Maldini tradisce il Milan ai rigori | esulta lo United | ma che belli i

Dalida/ Su Rai 1 il film con RICCardo Scamarcio - oggi - 3 agosto 2019 - : Dalida in onda su Rai 1 di oggi, sabato 3 agosto, a partire dalle ore 22:30. Nel cast Riccardo Scamarcio, Sveva Alviti, Elena Rapisarda

Tennis - WTA Toronto 2019 : tabellone rICCo di grandi sfide per Ashleigh Barty e non solo. Camila Giorgi affronta Victoria Azarenka : Nella rotazione che la Rogers Cup compie ogni anno tra il torneo maschile e quello femminile, quest’anno sono le donne ad approdare a Toronto e gli uomini a Montreal. Il sorteggio ha regalato diversi scontri da guardare con attenzione. Testa di serie numero 1 è anche la leader del ranking mondiale, l’australiana Ashleigh Barty, che si trova un cammino piuttosto accidentato fin dal terzo turno, dove potrebbe trovare, in linea teorica, ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : tabellone rICCo di grandi sfide per Ashleigh Barty e non solo. Camila Giorgi sfida Victoria Azarenka : Nella rotazione che la Rogers Cup compie ogni anno tra il torneo maschile e quello femminile, quest’anno sono le donne ad approdare a Toronto e gli uomini a Montreal. Il sorteggio ha regalato diversi scontri da guardare. Testa di serie numero 1 è anche la leader del ranking mondiale, l’australiana Ashleigh Barty, che si trova un cammino piuttosto accidentato fin dal terzo turno, dove potrebbe trovare, in linea teorica, Johanna Konta. ...

Clasica San Sebastian 2019 : tutti gli italiani in gara. Riflettori puntati su Giulio CICCone : Saranno dieci i corridori italiani al via della Clasica di San Sebastian, la cui 39ma edizione si svolgerà domani (sabato 3 agosto). La classica dei Paesi Baschi presenta un percorso molto impegnativo, con ben sette GPM da affrontare nei 227,3 km con partenza e arrivo a San Sebastian. La maggior parte dei nostri portacolori partirà con un ruolo da gregario, ma qualcuno potrebbe comunque lasciare il segno. I Riflettori saranno puntati su Giulio ...

Temptation Island 2019 - parla Katia Fanelli : «Vittorio? Prenderà un due di pICChe da Vanessa» : Temptation Island 2019, parla Katia Fanelli: «Vittorio? Prenderà un due di picche da Vanessa». A pochi giorni dalla chiusura della sesta edizione del docureality condotto da Filippo Bisciglia, Katia ha deciso di dire la sua sulla fine del rapporto con il suo ormai ex fidanzato. Katia e Vittorio sono usciti separati da Temptation Island 2019, a prendere la decisione di chiudere è stato Vittorio dopo aver ascoltato quello che la bionda fidanzata ...

Clasica San Sebastian 2019 : chi parteciperà? Tutti i big al via. SpICCano Alaphilippe - Valverde e Bernal : Una buona parte dei big del Tour de France si rincontreranno in terra spagnola, precisamente nei Paesi Baschi, in occasione della Clasica San Sebastian in programma domani sabato 3 agosto. Piovono nomi di grande rilievo per la corsa iberica che si affaccia sul Golfo di Biscaglia. Senza fare troppi giri di parole il grande favorito è senza ombra di dubbio il vincitore uscente e recente super protagonista del Tour de France, per quattordici giorni ...

Bitter Sweet Anticipazioni 2 agosto 2019 : Hakan pICChia Demet ma Ferit... : Hakan ha scoperto che Demet ha abortito e l'aggredisce furiosamente. Deniz rivela all'amico di essere molto preoccupata che l'Aslan riveli a Nazli la verità su di lui.

Giro di Polonia 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. SpICCano Ackermann - Gaviria e Sivakov. Esordio di Formolo in tricolore : E’ tutto pronto per la partenza dell’edizione 2019 del Giro di Polonia che aprirà i battenti sabato 3 agosto da Cracovia, prima di chiudersi venerdì 9 agosto dopo sette tappe frizzanti. Una corsa pronta a testare la condizione di molti atleti che, reduci da un periodo di pausa, vogliono lanciarsi per un finale di stagione da protagonisti. Così, la start list è affollata di nomi eccellenti pronti a dare spettacolo tanto in volata con i teutonici ...

F1 - GP Ungheria 2019 : Ferrari con alcune modifiche aerodinamiche alle pance. Si sceglie la via dei pICColi passi : Ferrari e la politica dei piccoli passi. La Rossa ha preso una decisione in fatto di sviluppi aerodinamici e update in questo Mondiale 2019 di F1: apportare poche modifiche ma buone. Ecco che l’appuntamento in Germania ha rappresentato una piccola inversione di tendenza. Piuttosto che cercare il carico aerodinamico con insistenza, l’attenzione dei tecnici è stata essenzialmente quella di settare la macchina per metterla nella giusta ...

ICC 2019 - Tottenham-Inter : il match in diretta su Sportitalia : Si sta per concludere l’esperienza della nuova Inter di Antonio Conte nell’International Champions Cup, ormai diventata un appuntamento tradizionale per la stagione più calda per i principali club europei. Il rendimento dei nerazzurri è stato però inferiore alle aspettative: alla sconfitta iniziale contro il Manchester United ha infatti fatto seguito il ko, arrivato però solo […] L'articolo ICC 2019, Tottenham-Inter: il match ...

Tour de France 2019 - Giulio CICCone esce a testa altissima e studia un futuro da protagonista nei grandi giri : Riuscire a completare due grandi giri consecutivi al primo anno nel panorama World Tour è sinonimo di qualità tanto in bicicletta, quanto a livello psicologico. Proprio per questo motivo il Tour de France 2019 ha consegnato la certezza dell’esplosione definitiva del talento di Giulio Ciccone, che a suon di risultati ha ribadito le proprie caratteristiche anche nel contesto più competitivo al mondo. Ecco anche perché la Grande Boucle ...

Tour de France 2019 - Giulio CICCone : “Ho stretto i denti e sono stato ripagato. Questa corsa è emozionante” : Orgoglio e soddisfazione: sono questi i sentimenti di Giulio Ciccone, al termine del Tour de France 2019. Il corridore italiano della Trek-Segafredo, alla sua prima partecipazione alla Grande Boucle, si è fatto vedere decisamente in corsa. Il secondo posto ottenuto nella tappa con arrivo alla Planche des Belles Filles e soprattutto l’aver indossato per due giorni la Maglia Gialla sono aspetti da non sottovalutare per un ciclista che ...

X Factor 2019 - Alessandro Cattelan : "Finalmente partecipo alla genesi di ciò che viene deciso. Il programma si è arrICChito" (VIDEO) : E' un Alessandro Cattelan sorridente, carico e più che motivato per affrontare quella che per lui non sarà un'edizione di X Factor come le altre. Oltre la conferma del ruolo di conduttore del talent show di Sky Uno (di ritorno dal 12 settembre) per il nono anno consecutivo, da questa stagione l'impronta Cattelan sarà più incisiva per la buona riuscita della tredicesima edizione, infatti entrerà a far parte della squadra degli autori come ...

Tour de France 2019 : le pagelle finali. Egan Bernal al primo trionfo - Alaphilippe show. Ottima Italia con Viviani - Trentin - CICCone e NIbali : Un Tour de France 2019 davvero equilibrato fino alle ultime giornate di montagna: lo spettacolo non è mancato, la corsa è stata incertissima. A trionfare il terzo corridore più giovane nella storia: Egan Bernal. Andiamo a rivivere tutte le tappe di questa Grande Boucle con le pagelle finali di tutti i protagonisti. pagelle finali Tour de France 2019 Egan Bernal, voto 10: alla prima uscita da capitano in un grande giro porta subito a casa il ...