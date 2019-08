I tre leghisti proposti da Salvini per il ruolo di commissario europeo

Fonte : agi

(Di sabato 3 agosto 2019) Matteoha indicato ieri mattina, in una telefonata a Giuseppe Conte, i nomi deicandidati alla poltrona di. Poco prima dell'incontro con la presidente del futuro esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, il segretario leghista ha fornito al premier l'elenco. Massimo riserbo sulla 'rosa' dei prescelti, da entrambi partiti, M5s e Lega, considerato che oggi si è solo iniziato un negoziato delicato che prevede diversi incroci e incastri. I nomi forniti da- sui quali però non vi sono conferme ufficiali - sarebbero quelli del vice ministro all'Economia, Massimo Garavaglia, della titolare alla Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, e del responsabile dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio. Tra i nomi che circolano restano anche quello di Lorenzo Fontana che, appena insediato agli Affari europei dalla Famiglia, dovrebbe traslocare ...

