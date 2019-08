I dubbi degli avvocati | La pistola di Varriale | le telefonate ai ragazzi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Stefano Vladovich Capra, il legale di Finnegan Lee: «Il processo sarà lungo. Pure la Procura non ha certezze» Roma Lo scippo a Trastevere, lo scambio difra Brugiatelli e gli americani. L'appuntamento per la restituzione della borsa. Eppoi quell'arma, la calibro 9 di ordinanza tolta al carabiniere Andreasubito dopo i fatti e messa in sicurezza. Perché se non ha sparato un solo colpo? A quali accertamenti sarà sottoposta? «Il processo ci sarà e in quella sede cercheremo di chiarire ogni cosa. La condanna? Tutto da vedere». L'avvocato Roberto Capra, difensore di Finnegan Lee Elder, dice a il Giornale di non essere affatto convinto di ciò che è accaduto tra piazza Gioacchino Belli, via Cardinale Merry Del Val (il luogo della vendita di aspirina al posto della droga), piazza Mastai e l'incrocio maledetto. Quello tra via Federico Cesi e via Pietro Cossa, dove ...

Guidoriccio3 : @matteosalvinimi Qualcuno degli appassionati follower salviniani ha dei dubbi sulle qualità intellettuali del vicep… - pietro_busacca : RT @antonioscorry: @rami_piu_smocci Ecco, già da 'un vero ministro degli interni' può bastare... Il resto è materiale, forse buono per chi… - fisco24_info : ISA: l’Agenzia delle entrate chiarisce i dubbi: L’applicazione degli ISA si basa sia su dati dichiarati direttament… -