I casellanti autostradali in sciopero nella domenica dell' esodo

(Di sabato 3 agosto 2019) È iniziato il weekend diestivo ma il picco dei disagi arriverà domani nel primo giorno didegli addetti ai caselli. Sarà un'astensione dal lavoro a blocchi: si comincia4 agosto alle dieci fino alle quattordici, e dalle diciotto fino alle due di lunedì mattina, 5 agosto. Il personale degli uffici tecnico-amministrativo incrocerà le braccia nelle prime quattro ore di lunedì. In vista'agitazione, Autostrade per l'Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italianiprimadi "bollino nero": potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia, gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dalloe informazioni costanti. Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico - fa sapere Aspi - ...

Agenzia_Italia : #sciopero dei casellanti autostradali nella prima #domenica di #esodo. I dettagli dell'agitazione. - bursucst : SCATTA DOMENICA LO SCIOPERO DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI. TUTTI GLI ORARI - magicaGrmente22 : Maltempo e sciopero dei casellanti, esodo estivo da bollino nero -