I carabinieri interrogati confermano | Il collega di Cerciello? Era armato

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Tiziana Paolocci La Beretta presa in via Cossa dopo l'omicidio per accertamenti Per lo scambio tra soldi e borsello mobilitate quattro pattuglie Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri mattina ha ricevuto al Quirinale la mamma, la moglie, il fratello e la sorella del vicebrigadiere, MarioRega, ucciso con undici coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio in via Pietro Cossa, a Roma. Ad accompagnate la vedova, Rosa Maria Esilio, che si era sposata solo 43 giorni prima dell'omicidio nella stessa chiesa dove cinque giorni fa si sono svolti i funerali, insieme alla mamma del carabiniere, Silvia, e ai fratelli Lucia e Paolo, c'era il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri, che il giorno dell'estremo saluto aveva promesso che non avrebbe lasciato soli i familiari deldal «cuore d'oro». Le indagini della magistratura, guidata dal ...

