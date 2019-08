Ha solo tre gettoni da 25 centesimi | li gioca e sbanca al Casinò di Sanremo

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Repubblica Ceca 2019 : strepitosa pole sotto la pioggia per Tony Arbolino! Terzo Antonelli - solo 17° Dalla Porta : Uno stellare Tony Arbolino (Honda Snipers) festeggia nel migliore dei modi il suo 19esimo compleanno centrando una sontuosa pole position nelle Qualifiche del GP della Repubblica Ceca 2019 della Moto2. sotto la pioggia di Brno il milanese ha chiuso con un ottimo 2:18.020 rifilando distacchi pesantissimi a tutti, dimostrando che anche sul bagnato sa dare il proprio meglio. In prima fila con lui vedremo domani al via il britannico John McPhee ...

PAS 2019 : il corso è valido solo per i docenti con tre annualità? : Pur non essendo ancora uscito il relativo decreto, il PAS 2019 dovrebbe essere bandito nel corso dell’anno corrente. Un’opportunità per l’abilitazione di numerosi docenti precari, a patto che vantino almeno tre annualità di servizio all’interno di istituti scolastici. La speranza di partecipare al corso da parte di chi ha invece meno di tre annualità, è dunque del tutto preclusa? A rispondere è l’avvocato Ciro ...

Le Redmi AirDots sono un successo : oltre un milione di unità vendute in un solo mese : Le Redmi AirDots sono l'ennesimo successo del sub brand di Xiaomi: ne sono state vendute oltre un milione di unità in appena un mese. L'articolo Le Redmi AirDots sono un successo: oltre un milione di unità vendute in un solo mese proviene da TuttoAndroid.

Person of Interest 5 - in streaming gli ultimi episodi : ‘Ognuno di noi muore da solo’ : “Lascia che ti racconti chi eravamo. Lascia che ti racconti chi sei tu” Dopo Matrix si poteva dire qualcosa di nuovo sulle macchine e sul futuro dell’uomo? Christopher Nolan ha pensato di sì e con una run di 5 stagioni e 103 episodi è riuscito ad affrontare i limiti di una macchina senza il supporto dell’etica. Person of Interest è una serie incentrata su un gruppo di Persone raccolte intorno ad un geniale scienziato che intervengono ...

Dalle zanzare virus che colpisce il cervello - facciamo chiarezza : “Potrebbe dare origine a epidemie - va monitorato. Ma in Italia il rischio è solo potenziale” : L’allarme arriva dalla Florida: attenzione alle zanzare infette che trasportano un virus potenzialmente mortale. Si chiama Encefalite Equina dell’Est e può colpire anche l’uomo. Il sistema di sorveglianza per il controllo e la prevenzione delle malattie dello Stato americano ha evidenziato una situazione anomala con un numero di polli “sentinella” infetti più alto del normale. Questo ha alzato il rischio di contagio per l’uomo e così nelle ...

L'Etiopia pianta oltre 350 milioni di alberi in un solo giorno : L'Etiopia stabilisce il record mondiale di semina di alberi: oltre 353 milioni di piantine sono state piantate il 29 luglio nell'arco di 12 ore grazie a una campagna governativa intesa a contrarrestare nel paese del corno d'Africa la siccità e la deforestazione. Alcuni uffici pubblici sono rimasti chiusi per consentire ai funzionari di unirsi al progetto denominato Green Legacy Initiative al quale hanno preso parte volontari ...

I vaccini sono sicuri : solo tre reazioni gravi ogni 100mila dosi : Secondo l'ultimo rapporto dell'Aifa eventi clinicamente gravi si sono verificati raramente e comunque "non sono associati...

Van Gaal a France Football : «Il calcio non è solo attacco - Guardiola è troppo estremo» : Sull’ultimo numero di France Football ampia intervista all’allenatore olandese Louis Van Gaal che parla di calcio, dell’importanza di studiare gli avversari, di come è cambiata la società. E delle idee di Guardiola. Ve ne riportiamo alcuni stralci. Il contatto con i giovani «Sì, il calcio un po’ mi manca. Mi mancano soprattutto i giovani che mi ispiravano. Oggi trascorro la gran parte del mio tempo con i miei coetanei ed è ...

Antonella Clerici - non solo Rai : l'ultimo dramma - costretta a chiudere il suo ristorante : Un periodo disgraziatissimo, per Antonella Clerici. Non solo le brutte notizie televisive, con la Rai che la ha tagliata fuori dai palinsesti (e con lei che, forse, si sta muovendo per cercare una nuova collocazione). La conduttrice, ora, deve incassare un'altra amarissima delusione: il suo ristoran

Cannabis - in Italia si parla solo di “light” mentre i problemi dei malati restano irrisolti : mentre in Italia il dibattito è stato polarizzato dalla Cannabis light, i pazienti si disperano e si sentono abbandonati da uno Stato che non li tutela. La problematica principale resta quella della carenza e della bassa produzione nazionale presso lo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze, alla quale si aggiunge la mancanza di medici prescrittori e altre problematiche come quelle della patente per chi fa uso di Cannabis.Continua a leggere

Dybala vorrebbe solo la Juve - ma la dirigenza potrebbe sacrificarlo per Lukaku : Le vacanze, per la maggior parte dei giocatori, sono ormai un ricordo, ma stanno terminando anche per coloro che sono stati impegnati nell'Europeo e Mondiale di categoria e nella Copa America. Tra coloro che hanno disputato il torneo sudamericano c'è anche Paulo Dybala, il quale è atteso alla Continassa per il 5 di agosto. La Joya, durante le ferie, avrà sentito diverse indiscrezioni sul suo futuro, per cui avrebbe deciso di tornare con qualche ...

La Stampa : solo tre italiani prima di De Rossi sono stati al Boca : Oggi a Buenos Aires ci sarà la conferenza Stampa di presentazione di De Rossi al Boca. prima di lui, in 114 anni di storia “Xeneize”, ci sono stati Solo tre italiani a vestire quella maglia. Lo ricorda La Stampa. Il primo fu Mario Busso, nel 1918. Trent’anni dopo, nel 1948, fu la volta del triestino Juan Brattina, poi, nel 1966, quella del cosentino Nicolàs Novello. Il presidente del River, Rodolfo D’Onofrio ha salutato ...

Uomini e Donne - Jack senza freni : “In faccia solo tremare - vigliacchi schifosi” : Jack Vanore, il successo dopo Uomini e Donne Jack Vanore è senza dubbio riuscito a conquistare il pubblico di Uomini e Donne dopo le sue esperienze come corteggiatore e tronista che hanno preceduto il suo ruolo di opinionista. Il gigante buono di UeD ha numerosi fan su Instagram e può anche accadere che risponda a […] L'articolo Uomini e Donne, Jack senza freni: “In faccia solo tremare, vigliacchi schifosi” proviene da Gossip e ...

La Juve secondo Sarri : tridente o trequartista lo diranno solo i giocatori e il campo : La Juventus oggi è ritornata dalla faticosa tournée asiatica, conclusasi con la sfida contro il Team K-League a Seul. L'allenatore ha concesso due giorni di riposo ai suoi uomini per recuperare le energie fisiche e mentali spese tra amichevoli disputate nel clima caldo umido e viaggi in aereo. Al rientro da questa breve pausa, Maurizio Sarri avrà a disposizione la rosa al completo, infatti martedì 30 luglio rientreranno Bentancur e Cuadrado, ...