Ha in prestito dl suo miglior amico una McLaren per 300mila euro | 19 enne senza patente

(Di sabato 3 agosto 2019) Un 19si è fatto apprestare unada unae dopo pochi minuti alla giuda si è schiantata contro un’altra auto di lusso. L’auto era stata pagata dal ragazzo 300.000,00. Il ragazzo era felicissimo e orgogliosissimo del nuovo gioiellino. L’del proprietario dell’auto, appena uscito dal garage dove era parcheggiata la macchina, ha accelerato perché voleva vedere la potenza della sua nuova auto fino in fondo. Appena ha accelerato è andato a sbattere con violenza con un’altra auto che era lì parcheggiata, un’ Audi R8 che ha un valore di 200mila. Entrambi i mezzo si sono distrutti. Il ragazzo esce dalla sua macchina ed è sconvolto per quello che vede: in un attimo ha distrutto due macchine, la sua e quella parcheggiata. Di questa scena esiste un video che, appena postato, è diventato virale con tantissime visualizzazioni. Il video è stato ...

