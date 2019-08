Groenlandia | ghiacciai neri attraversati da fiumi | le immagini impressionanti dopo il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Dodici miliardi di tonnellate d’acqua riversate in mare in un solo giorno. Il report delle autorità danesi è impietoso e si riferisce alle conseguenze dello scioglimento deiin. Nelleaeree, le condizioni dell’area intorno al paese di Kangerlussuaq. “Abbiamo raggiunto i 22 gradi” ha scritto la giornalista Laurie Garrett, “si tratta di una temperatura record”. Nel mese di luglio (il più caldo dal 2012) sono state riversate nell’oceano 197 miliardi di tonnellate d’acqua. Video Twitter L'articoloda: leil caldo record proviene da Il Fatto Quotidiano.

