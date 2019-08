Governo | Vespa su possibile crisi | ' Miracolo o voto | 9 settembre scadenza chiave'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Sin da quando l'attualesi è insediato, molti si sono interrogati su quanto questo esecutivo sarebbe potuto reggere. Seppur l'unione sia disciplinata da un contratto, c'era la consapevolezza, fin dall'inizio, che la profonda eterogeneità tra Lega e Movimento Cinque Stelle avrebbe reso non facile la realizzazione delle promesse che entrambe le forze avevano fatto in campagna elettorale. Nell'ultimo periodo, non a caso, gli esponenti dei due partiti non hanno perso un' occasione per beccarsi, tanto che i rapporti tra i due vice premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sono sempre più complicati e freddi. In un editoriale apparso su quotidiano.net Bruno, dall'alto della sua esperienza, ha provato a delineare quelli che potrebbero essere gli scenari destinati a svilupparsi da qui a breve.sottolinea la scarsa crescita italiana nel Pil Bruno, prima di ogni altra ...

