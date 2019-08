Governo M5s-Lega | Di Maio | “Sono stanco di litigare Scriviamo insieme la manovra e

Governo - Fico : normali le divisioni tra M5s e Lega : Fico: MoVimento 5 Stelle e Lega sono due forze politiche totalmente diverse, si basano esclusivamente su un contratto di Governo

Governo - cambiamento impossibile Con Lega-M5S - nessuna svolta : Rispetto al passato, né la Lega né il M5S hanno un’idea diversa del modo di governare. Infatti non hanno introdotto nessun serio cambiamento perché non hanno saputo in che direzione cercarlo... Segui su affaritaliani.it

Sondaggio di Pagnoncelli : "Il 43% vuole che il Governo prosegui - mentre il 15% preferisce un Governo M5s-Pd" : La legge di Bilancio è il vero banco di prova della tenuta del governo. Lo ha detto anche Matteo Salvini, preoccupato per il difficile lavoro che dovrà conciliare due forze politiche molto diverse. Anche l'opinione pubblica si divide sui contenuti della manovra e sulle sue linee guida. "La maggioran

Lega-M5s - i cinque senatori che potrebbero far cadere il Governo : a loro la decisione sul decreto Sicurezza : Martedì 6 agosto sarà il giorno fatidico, quello che decreterà le sorti di questo governo, nonché il giorno della fiducia al decreto Sicurezza bis. Solo due giorni fa la maggioranza ha guadagnato un altro senatore, Emma Pavanelli (M5S), ripescata in Umbria - ricorda Il Corriere della Sera - per manc

Questo Governo ha stufato tutti (tranne il M5s) : gli italiani vogliono il voto anticipato : Tira un vento sfavorevole al governo attuale, litigioso e confuso. Tre italiani su quattro vogliono il voto prima possibile...

Giustizia - Salvini : “Non siamo al Governo per fare le cose a metà”. Ma il M5s : “Ostruzione per bloccare la riforma della prescrizione?” : Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma della Giustizia conclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nel governo non sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteo Salvini che da Milano Marittima rincara la dose: “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. La controparte ...

Sicilia : M5S - ‘Messina scarica su altri colpe Governo’ : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – “L’assessore allo Spettacolo non poteva che inventarsi un colpo di teatro, tra l’altro pessimo, per irrompere maldestramente nella scena politica Siciliana. E lo fa con quello che è ormai un classico di questo esecutivo del nulla: scaricare sugli altri le incapacità e l’improduttività della premiata ditta Musumeci, nella speranza, vana, di salvare la faccia con i Siciliani”. ...

Governo : Miccichè (FI) - ‘Alleanza Pd-M5S? Non credo che i dem vogliano tentare il suicidio’ : Palermo, 31 lug. (Adnkronos) – “Non ci credo a un’allenza Pd-M5S, troppo diversi per quanto più vicini come mentalità rispetto alla Lega”. A dirlo all’Adnkronos è il presidente dell’Ars e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. “Il Pd ai Cinquestelle e i Cinquestelle al Pd sono più vicini di quanto siano il Movimento e la Lega” aggiunge Miccichè che però non crede che, in caso di ...

Il Governo vacilla - resa dei conti M5s-Lega nel Cdm : Sul tavolo la riforma della Giustizia e le Autonomie. Il rischio rottura è dietro l'angolo. Salvini impietoso sul primo tempo: la riforma di Bonafede è acqua

Governo - Di Maio : “Escludo totalmente che il Governo cada prima di settembre”. Mozione sul Tav : non solo M5s - anche Pd e Forza Italia : Il decreto Sicurezza bis prima, poi le mozioni sul Tav. Così il 6 e il 7 agosto, il governo sarà chiamato a una doppia prova sul provvedimento caro alla Lega – e sul quale potrebbero verificarsi alcune defezioni nei Cinque Stelle – e sul No all’Alta Velocità proposto dall’altra anima del governo che verrà discusso assieme alla Mozione per il Sì del Pd. Luigi Di Maio si dice tranquillo sul decreto di stampo leghista e a ...

M5s - fonti confermano : "Martedì crisi di Governo sul decreto sicurezza-bis" - i 15 killer della maggioranza : Voci dal Senato. Voci che danno il governo gialloverde davvero appeso un filo. Come è noto, la maggioranza dispone solo di due voti in più rispetto alle opposizioni, 163 contro 161 (alla maggioranza manca anche il voto di Umberto Bossi, ancora in precarie condizioni di salute). E come è altrettanto

Rumor choc : almeno 10 M5S ribelli 6 agosto - il Governo rischia grosso : Martedì 6 agosto 2019, fine del governo del Cambiamento? L'ipotesi non è affatto peregrina, anzi diventa sempre più probabile ora dopo ora. Il 6 agosto è il giorno in cui arriva a Palazzo Madama per il via libera definitivo il Decreto Sicurezza bis fortemente voluto da Matteo Salvini e dalla Lega. Al Senato i numeri sono molto precari per la coalizione di governo, che dispone di... Segui su affaritaliani.it

Governo - adesso è il M5s a chiedere i ‘sì’ della Lega (entro settembre). Di Maio : “Ci appoggino sul taglio dei parlamentari e dei loro stipendi” : Luigi Di Maio manda a Matteo Salvini lo stesso messaggio recapitatogli dal leader della Lega: anche adesso “servono i ‘sì’ all’interno del Governo“. Il riferimento è all’inizio della discussione, in Commissione alla Camera, della legge sul taglio dei parlamentari voluta dal Movimento 5 Stelle. “Buongiorno, ho una bella notizia – ha esordito il vicepremier pentastellato durante una diretta Facebook ...