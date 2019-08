Google testa le tab Home ed Esplora su Chrome per Android

Google testa un altro servizio per il Play Store : ecco come funziona Play Pass : Google sta testando il nuovo servizio di abbonamento Play Pass che permette di accedere a centinaia di giochi e app senza pubblicità o costi aggiuntivi. L'articolo Google testa un altro servizio per il Play Store: ecco come funziona Play Pass proviene da TuttoAndroid.

Ieri l'app Google Telefono si è aggiornata alla versione 37 nel canale beta e per alcuni utenti è stato avviato lato server un test con una nuova interfaccia

Google sta conducendo una nuova serie di test di tipo A/B sulla barra di ricerca nei dispositivi Android, con nuovi metodi oper attirare l'attenzione dell'utente.

Google sta portando avanti dei test per rinnovare il look e le funzionalità della barra di ricerca dell'app che porta il suo nome.

Un test A/B lato server di questa settimana attiva la possibilità di inviare messaggi di testo tramite Google Assistant direttamente dalla schermata di blocco specificando il destinatario e il contenuto del messaggio senza la necessità di sbloccare lo smartphone.

Google ha rimosso Viagogo, il noto sito di secondary ticketing – conosciuto in Italia come "bagarinaggio legale" – dagli annunci pubblicitari che compaiono in testa alle ricerche. La decisione è arrivata dopo le crescenti pressioni in questo senso e le esplicite

Google Assistant inizia a introdurre l'interfaccia di nuova generazione, con un test che al momento include in numero ristretto di utenti.

Fondamentale il lavoro su Google Messaggi di uno sviluppatore, che è riuscito ad attivare in anteprima gli sticker da inserire nelle foto

Google Drive, che dal 2016 ha introdotto la modalità offline per Documenti, Presentazioni e Fogli di lavoro, per consentire ai suoi utenti di accedere a tali file anche in assenza di una connessione internet, sta testando la medesima funzionalità per salvare i file pdf, le immagini, i file di Office e di altre ...

