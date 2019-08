Golf – Vierumäki Finnish Challenge | Karlberg si conferma al comando | sale Maccario

Golf – Vierumäki Finnish Challenge : Karlberg al comando - Maccario 32° : Challenge Tour: in Finlandia si propone Rikard Karlberg , Federico Maccario 32°. Nel Vierumäki Finnish Challenge restano in gara anche Lorenzo Scalise e Francesco Laporta Federico Maccario , 32° con 140 (69 71, -4) colpi, ha fatto qualche passo indietro nel secondo giro del Vierumäki Finnish Challenge ( Challenge Tour), mentre hanno guadagnato posizioni Lorenzo Scalise, da 66° a 43° con 141 (72 69, -3), e Francesco Laporta, da 101° a 57° con 142 ...

Golf – Vierumäki Finnish Challenge : l’olandese Van Driel in testa - Federico Maccario il migliore tra gli italiani : Federico Maccario ha segnato sette birdie, due bogey e un doppio bogey Federico Maccario , 23° con 69 (-3) colpi, ha ottenuto il miglior score tra i cinque italiani in gara nel Vierumäki Finnish Challenge ( Challenge Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Vierumäki Resort (par 72), nella città finlandese da cui il circolo prende nome. dove è al vertice con un ottimo 63 (-9) l’olandese Darius Van Driel . Sono a metà classifica Edoardo ...

Golf – Vierumäki Finnish Challenge : cinque i giocatori italiani in gara - Laporta guida il gruppo azzurro : cinque i giocatori italiani al via del torneo finlandese: Francesco Laporta, Lorenzo Scalise, Edoardo Raffaele Lipparelli, Federico Maccario e Filippo Bergamaschi Il Challenge Tour si trasferisce dall’Austria in Finlandia per la disputa del Vierumäki Finnish Challenge (1-4 agosto) in programma sul percorso del Vierumäki Resort, nella città finlandese da cui il circolo prende nome. cinque i giocatori italiani in gara, Francesco Laporta, ...