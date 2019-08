Gli Usa annunciano nuove sanzioni a Mosca per il caso Skripal

Parma - accusa la moGlie di avere un amante : per mesi la maltratta e violenta : Arrestato dai Carabinieri di Fontanellato, nella provincia di Parma, un trentacinquenne albanese. L’uomo, dopo aver letto dei messaggi della moglie, ha iniziato a perseguitare lei e il presunto amante. I fatti risalgono al periodo tra lo scorso maggio e luglio: a far scattare le indagini un’amica della vittima.Continua a leggere

Fuoco tattico - la tecnica usata in Sardegna per combattere Gli incendi col fuoco : Il fuoco per combattere il fuoco: l’attività, molto pericolosa e che richiede competenze di elevato livello, è stata utilizzata dal Gauf (Gruppo di analisi e uso del fuoco) per bloccare il fronte dell'incendio divampato a Maracalagonis in Sardegna. L'effettuazione del fuoco tattico ha la funzione di allargare la fascia priva di materiale combustibile bruciando il materiale combustibile adiacente a tale fascia esistente.Continua a leggere

Migranti - sindaco Lampedusa : “Salvini? Con lui Gli sbarchi sono aumentati. Gli ho chiesto un incontro - non mi ha mai risposto” : “Da quando c’è Salvini al ministero dell’Interno, gli sbarchi sono aumentati. Quello che è diminuito è il numero delle persone che sono sbarcate a Lampedusa. La diminuzione dei Migranti è cominciata nel 2017, e nel 2017 sono arrivate meno persone rispetto al 2016”. sono le parole del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, nel corso della trasmissione “Che succede in città”, su Radio Cusano Campus. Martello, che è anche presidente del ...

Google e Apple pagavano addetti umani per oriGliare le conversazioni di chi usa l’assistente vocale : Amazon non è l’unica ad avere dipendenti in carne e ossa che origliano le conversazioni degli utenti che usano l’assistente vocale. Anche Apple e Google sono state pizzicate, ma non è detto che smetteranno definitivamente di farlo. In particolare, Apple è stata smascherata da un articolo sul quotidiano The Guardian, in cui il giornalista Alex Hern riporta che appaltatori esterni a Apple sono pagati per ascoltare regolarmente stralci ...

Gli Usa si ritirano dal trattato sul nucleare siglato da Reagan e Gorbaciov e incolpano Mosca : Gli Usa si sono ritirati formalmente dal trattato Intermediate-Range Nuclear Forces (Inf) con la Russia. Lo riferisce la Bbc. Il trattato era stato siglato nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov.Nel giorno del “pensionamento” del trattato Inf sul controllo dei missili nucleari a medio e corta raggio, la Russia propone a sorpresa una moratoria sul dispiegamento degli armamenti atomici. L’offerta è rivolta agli ...

Gli Usa si ritirano formalmente dal Trattato sul nucleare con la Russia : Gli Usa si sono ritirati formalmente dal Trattato Intermediate-Range Nuclear Forces (Inf) con la Russia, siglato nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov

GameStop : decine di direttori vendita licenziati neGli USA : Stando alle recenti notizie sulla nota catena GameStop, la compagnia avrebbe licenziato decine di direttori vendita negli Stati Uniti. Nello specifico, almeno 50 persone avrebbero perso il loro posto di lavoro.I licenziamenti, tuttavia, farebbero parte di un piano ben preciso di GameStop: l'azienda ha come obiettivo la riduzione dei costi operativi.Andando ancora di più nel particolare, la compagnia ha affermato in una email inviata a Kotaku che ...

Insulti alla rom - FormiGli contro Salvini : ‘Usa termini razzisti - può stare al Viminale?’ : Non accenna ancora a placarsi la bufera social scatenatasi dopo che Matteo Salvini, durante un’intervista rilasciata all’emittente Sky, ha definito zing….cia una donna rom di Milano che lo aveva minacciato dichiarando che per lui ci vorrebbe un proiettile. Da una parte, ovviamente, ci sono gli innumerevoli fan virtuali del capitano leghista che gli stanno facendo sentire tutta la loro solidarietà, per nulla turbati dalle espressioni forti da lui ...

Di Maio accusa Salvini : “Se vuole più poltrone le chieda e non massacri Gli italiani” : Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini sulla tenuta del governo: "Siamo di fronte a una situazione nella quale se c’è responsabilità possiamo andare avanti, se invece questi continui attacchi sono legati al fatto che la Lega ambisce a qualche ministero, io dico: lo chiedano pubblicamente e smettiamo di massacrare gli italiani".Continua a leggere

Usa - la nipote di Bob Kennedy morta per overdose nella villa di famiGlia : aveva 22 anni : “I nostri cuori sono devastati per la perdita della nostra amata Saoirse, la sua vita era piena di speranza, promesse ed amore. Il mondo è un posto meno bello oggi”. La famiglia Kennedy annuncia così la scomparsa di Saoirse Kennedy Hill, 22enne nipote di Bob Kennedy, che è morta nella villa di famiglia a Hyannis Port, in Massachusetts, probabilmente a seguito di una overdose. A dare la notizia è il New York Times. La ragazza, scrive ...

Gli Usa violano lo spazio aereo del Venezuela : la denuncia delle autorità Sudamericane : Nuova denuncia da parte delle forze armate del Venezuela che hanno evidenziato una nuova incursione di un aereo spia degli Stati Uniti nello spazio aereo del Paese sudamericano. Secondo quanto riferito su Twitter dal Comando strategico operativo delle forze armate nazionali bolivariane (Ceofanb), l’incursione sarebbe avvenuta ieri. “Le provocazioni imperiali continuano sul Venezuela”, ha scritto il comando, sottolineando che le ...

Nainggolan-CaGliari - Giulini : “Trattativa chiusa? Non sarei qui altrimenti…” : “Trattativa chiusa? Non sarei qui altrimenti“. Con questa breve battuta il presidente del Cagliari Giulini commenta l’imminente arrivo di Radja Nainggolan nella squara sarda. Il patron rossoblu, nella sede interista insieme all’agente del belga, discute sull’accordo definitivo. Nainggolan ha scelto il Cagliari: il club sardo sta costruendo una squadra stellare Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Naniggolan-CaGliari - Giulini : ” Trattativa chiusa? Non sarei qui altrimenti…” : “Trattativa chiusa? Non sarei qui altrimenti“. Con questa breve battuta il presidente del Cagliari Giulini commenta l’imminente arrivo di Radja Nainggolan nella squara sarda. Il patron rossoblu, nella sede interista insieme all’agente del belga, discute sull’accordo definitivo. Nainggolan ha scelto il Cagliari: il club sardo sta costruendo una squadra stellare Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Daniele Dal Moro chiude con Martina : "Ha usato parole gravissime sulla mia famiGlia" - : Francesca Galici Daniele Dal Moro ha svelato su Instagram i motivi dell'allontanamento da Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16. I due si stavano frequentando anche fuori dalla Casa La conoscenza tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Dopo l'attrazione scattata al'interno della casa del Grande Fratello, i due avevano iniziato a frequentarsi anche fuori e sembravano essere ...