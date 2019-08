Giorgia Meloni | furia contro il Pd | sapete chi indaga su Bibbiano? Lo scandalo

Matteo Salvini - il secco "no" a Giorgia Meloni : la rivelazione di fonti ai massimi livelli della Lega : Un grande "no" al polo sovranista. Un grande "no" che sarebbe arrivato da Matteo Salvini in persona, il quale in caso di elezioni è determinatissimo a correre da solo, senza alleanze ed apparentamenti. Di sicuro non con Forza Italia e Silvio Berlusconi, ma - secondo un retroscena di affaritaliani.it

Facebook sempre più a destra : Giorgia Meloni supera Di Maio e con Salvini domina i social : Sorpasso tra i politici che attirano più l'attenzione online: il vicepremier 5 Stelle scende al terzo gradino del podio mentre il "libro delle facce" si colora sempre più di nero. E la sinistra non tocca palla. I dati del monitoraggio dell'Espresso La propaganda social di Matteo Salvini ora la paghi tu: e ci costa mille euro al giorno" Giorgia Meloni è diventata lady rabbia " La destra trionfa anche sui social network, mentre la sinistra non ...

Giorgia Meloni : "Mesi di ansia - stalker voleva portarmi via mia figlia. Denunciate sempre" : Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ha raccontato a Il Corriere della Sera il caso di stalking di cui è stata vittima insieme alla figlia. L’uomo è stato arrestato dalla polizia a Trentola Duecenta, in provincia di Caserta, ed è accusato di aver perseguitato con continui messaggi sui social Giorgia Meloni. La parlamentare racconta la genesi della vicenda:“Nasce agli inizi di giugno. Io non mi ...

Giorgia Meloni : "Sandro Gozi al governo di Emmanuel Macron? Bisogna revocargli la cittadinanza italiana" : "Non capiamo da dove possa scaturire tanta riconoscenza da parte dello Stato francese nei confronti di Sandro Gozi ma le norme sulla cittadinanza italiana precisano che, motivo di perdita della nostra cittadinanza possa essere il conseguimento di cariche pubbliche da parte di uno Stato estero". Gior

Alessandro Meluzzi candidato per Fratelli d'Italia - mossa di Giorgia Meloni : dove lo schiera e perché : Partire con largo anticipo, con un candidato forte, autorevole e capace «di una visione alternativa», per scardinare il fortino rosso dell' Emilia-Romagna guidato da Stefano Bonaccini. È questo il sogno di autunno-inverno per il centrodestra che Fratelli d' Italia da parte sua ha già concretizzato c

Giorgia Meloni e l'incubo-stalker - il dettaglio-choc : "L'ossessione per mia figlia" : È stato arrestato lo stalker di Giorgia Meloni, dopo mesi di persecuzioni ai danni della leader di Fratelli d'Italia. Nella mattinata di mercoledì 31 luglio, la Digos della Questura di Roma a Trentola-Ducenta, provincia di Caserta, ha arrestato il folle che da tempo inviava messaggi minacciosi e dif

