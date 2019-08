Gad Lerner sputa odio contro Giuseppe Conte | Complimenti all' avvocato

Porro furioso con Gad Lerner per l'articolo contro Foa : 'Quella me...' : Dal 26 dicembre 2018 Marcello Foa è diventato Presidente della Rai. Nei giorni scorsi Repubblica ha dedicato alla sua figura un articolo che non è andato giù a Nicola Porro, vice direttore de Il Giornale, che, per usare un eufemismo, ha manifestato il suo totale dissenso nei confronti del pezzo che accusa il nuovo vertice della Rai di essere quasi un uomo di Putin al timone della televisione pubblica. L'intervento di Porro, arrivato su quella ...

Porro furioso con Gad Lerner : 'Quella me... si permette di sputtanare Foa' : Dal 26 dicembre 2018 Marcello Foa è diventato Presidente della Rai. Nei giorni scorsi Repubblica ha dedicato alla sua figura un articolo che non è andato giù a Nicola Porro, vice direttore de Il Giornale, che, per usare un eufemismo, ha manifestato il suo totale dissenso nei confronti del pezzo che accusa il nuovo vertice della Rai di essere quasi un uomo di Putin al timone della televisione pubblica. L'intervento di Porro, arrivato su quella ...

Gad Lerner contro Matteo Salvini : "La Casa Bianca non dimentica quell'antica asse con Vladimir Putin" : "L'opinione pubblica italiana è smemorata, ma la diplomazia mondiale ha la memoria lunga. Salvini può fingere di scherzare sulla Moscopoli dell'Hotel Metropol, confidando di farla franca sull'onda dei sondaggi. Ma di fronte a Putin, Trump e all'Unione europea l'aspirante premier italiano è chiamato

E' scoppiata la passione tra Gad Lerner e Laura Boldrini : "Ti voglio bene" - una lettera d'amore sugli immigrati : Il dio dei barconi li fa e poi li accoppia. Chi ieri non ha letto il Venerdì di Repubblica si è perso qualcosa: la struggente dichiarazione di Gad Lerner per la sua Laura Boldrini. Non per la corrispondenza di amorosi sensi, scontatissima tra i due, ma per l' altezza dell' elegia. Tutti noialtri pen

Il durissimo attacco di Gad Lerner a Matteo Salvini - le offese al ministro sono pesanti : Gad Lerner dice la sua sulla vicenda Sea Watch in particolar modo a Carola Rackete e attacca pesantemente Matteo Salvini Anche Gad Lerner, e non poteva essere altrimenti, ha fatto sentire la sua voce in merito vicenda della Sea Watch e del suo discusso capitano Carola Rackete. Il giornalista, in un articolo su Repubblica, ha esaltato la … Continue reading Il durissimo attacco di Gad Lerner a Matteo Salvini, le offese al ministro sono ...

Sea Watch 3 - Gad Lerner fuori controllo : "Matteo Salvini affoga nel ridicolo - completa disfatta politica" : Quella della scarcerazione di Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, è una vittoria non solo per le ong, ma anche per Gad Lerner. Il giornalista pro-migranti ha infatti festeggiato la notizia con un articolo sul quotidiano (a lui consono) Repubblica. "Nessuna rodomontesca invettiva del ministro

Salvini a Gad Lerner : “Tranquillo la mia mamma è orgogliosa di me” : (Agenzia Vista) Milano, 27 giugno 2019 Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha partecipato all'evento organizzato dal Libero Quotidiano a Milano dove si è confrontato con il direttore Vittorio Feltri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Sea Watch 3 - Gad Lerner tira in ballo la famiglia di Matteo Salvini : "Forse - sua madre..." : Gad Lerner su Repubblica parla del caso della Sea Watch e di Matteo Salvini. "Quelli che sogghignano per le esibizioni di cattiveria in faccia ai migranti della Sea Watch 3 (possono star lì fino a Natale) ricordino che pur vincendo le elezioni restano una minoranza di questo paese. Che tace, sopport

L'Approdo - Gad Lerner masochista : chi ospita in tv - vuole battere ogni record di flop : Gad Lerner ce la sta mettendo tutta per fare flop negli ascolti. Dopo aver dimezzato il numero dei telespettatori dalla prima alla seconda puntata, adesso vuole battere un nuovo record. Lunedì 24 giugno alle 23.10 su Rai3 la quarta puntata de L’Approdo, ospita infatti nomi decisamente insoliti. Sicu

La vignetta del giorno : il marinaio Gad Lerner che non sa dove andare : Fonte foto: ilgiornaleLa vignetta del giorno: il marinaio Gad Lerner che non sa dove andare 1Sezione: Cronache Cristiano Soro

Gad Lerner fallisce l'Approdo : flop micidiale - che cosa non ha funzionato : Eppure la partenza era stata col botto. La prima puntata del nuovo programma di Gad Lerner, L' Approdo, era stata vista da 1.174.000 spettatori con il 7.4% di share. Il tema trattato (le politiche di Matteo Salvini e l'esplosione del fenomeno leghista dopo il voto europeo del 26 maggio) unito al rit

Gad Lerner - un flop micidiale : crollo totale - quanto perde in una sola puntata : Da un milione e mezzo di telespettatori a seicento mila. Un crollo vertiginoso quello di Gad Lerner. La sua trasmissione anti sovranista su Raitre è un flop galattico. In effetti gli ingredienti per rastrellare un fiasco c'erano tutti. Il luogo d'approdo della terza puntata è stato Capalbio, a tor

Gad Lerner difende Soros : 'Contro di lui propaganda cospirazionista' : In un recente articolo pubblicato sul sito web della 'Repubblica', il popolare giornalista e conduttore televisivo Gad Lerner ha preso le distanze del famoso finanziere e filantropo statunitense George Soros. Andando maggiormente nei particolari, nell'articolo Lerner ha anche commentato le recenti allusioni fatte dal Movimento 5 Stelle contro il finanziere in occasione della critica al sostegno pubblico verso Radio Radicale. Più precisamente, ...

L'Approdo - Gad Lerner a Capalbio per spiegare la guerra al 'buonista' : Gad Lerner approda a Capalbio per parlare di radical-chic ormai sinonimo di superficialità e distacco dalla realtà: si intitola "Dagli al buonista!" la terza puntata de L'Approdo, in onda questa sera, lunedì 17 giugno, su Rai 3 alle 23.10Il talk con lo storico Adriano Prosperi e la politologa Sofia Ventura si alterna ai reportage realizzati da Lerner, questa volta 'sbarcato' a Capalbio, per molti la capitale - soprattutto estiva - dei ...