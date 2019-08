FOTO Koulibaly | “Il mio amore per il Senegal | quando mia mamma mi diceva…”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 3 agosto 2019) Unincondizionato tra Kalidoued il suo. Il giocatore azzurro ha pubblicato sui social un messaggio dedicato proprio alla sua terra, con unache lo vede protagonista insieme ai compagni di nazionale al rientro dalla Coppa d'Africa: My mother said, «Kalidou, just take your shoes off. Go play like they do». In the end, I threw off my shoes and went to play barefoot with my cousins — and this is where my football story begins. Merci#KK @PlayersTribune pic.twitter.com/vXQnzb8ptN —Kalidou (@k26) August 3, 2019

