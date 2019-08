Formula 1 – Sabato amaro per Giovinazzi | il pugliese dell’Alfa Romeo penalizzato in

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Tre posizioni in meno per: ildell’Alfaper impeeding in Ungheriaamarissimo per. Al termine delle qualifiche del Gp dell’Ungheria, durante le quali è stato Max Verstappen a conquistare la pole position, la sua prima in carriera, Antonioè stato autore di una manovra scorretta che gli è costata cara. Ildell’Alfaè finito infatti sotto investigazione ed è statodai commissari per impeeding: tre posizioni in meno in griglia di partenza per, colpevole di aver ostacolato Lance Stroll in Q1. Il team ha spiegato ai commissari di aver avvisato il pilota dell’arrivo del collega canadese, che era però anche lui in un giro lento come. Una spiegazione che non si è rivelata sufficiente per i commissari per evitare la sanzione.L'articolo1 – ...

de_serpico : BUON SABATO 03.08.19 ATTENZIONE A TUTTI GLI AMICI IL DECRETO LEGGE NON VIENE APPLICATO MA INTERPRETATO NON DICE… - de_serpico : BUON SABATO 03.08.19 ATTENZIONE A TUTTI GLI AMICI IL DECRETO LEGGE NON VIENE APPLICATO MA INTERPRETATO NON DICE… -