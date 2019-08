Formula 1 – Allarme Hamilton | “Mercedes diversa fra FP3 e qualifiche! Ho lottato senza

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Lewischiude al terzo posto la sessione di qualifiche del Gp d’Ungheria. Il pilota Mercedes sottolinea le difficoltà avute fra FP3 e qualifica sul tracciato di Budapest Solo un terzo posto per Lewisal termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria. Il pilota Mercedes aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere, ma al termine del Q3 si è visto scavalcare da Max Verstappen, poleman di giornata, e dal compagno di scuderia Valterri Bottas. In conferenza stampanon ha nascosto le difficoltà avute in pista: “congratulazioni a Max Vertappen, è una sensazione fantastica fare la prima pole position della carriera, sono contento per lui. Per me è stata una sessione di qualifica difficile, ma le prove sono andate molto bene. Sapevamo che le Red Bull sono sempre veloci qui. Arrivando alle qualifiche, la macchina non mi è sembrata la stessa ...