Firenze Accordo per favorire digitalizzazione imprese filiere meccanica e ceramica

Accordo Italia-Spagna : a Roma - Napoli e Firenze arrivano i poliziotti spagnoli per tutelare i turisti : Anche Napoli, oltre a Roma e Firenze, diventa più sicura per i turisti spagnoli che sceglieranno il Bel Paese come meta per le proprie vacanze estive. Ha infatti preso il via, per il 6° anno consecutivo, il progetto ‘Turismo sicuro – Comisarias Conjuntas’ che vede in servizio agenti della Polizia di Stato e del Cuerpo Nacional de Policia. Lo scopo è quello di assistere le forze di polizia nazionali nelle ordinarie attività di ...