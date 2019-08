FIFA 20 | Disponibili quattro sfondi griffati per smartphone

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di luglio! Card 10 - 11 e 12 disponibili tramite obiettivi settimanali! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di luglio! Card 10,11 e 12 disponibili tramite ...

FIFA 19 : disponibili pack regalo per gli abbonati Twitch Prime : EA Sports ha rilasciato due pacchetti regalo riservati agli abbonati Twitch Prime/Amazon Prime Per ottenerli bisogna eseguire i seguenti passaggi Collegare l’account EA con quello Twitch Prime tramite il seguente link: https://Twitch.amazon.com/Prime/loot/Fifa19 Accedere a Twitch e richiedere il pacchetto Accedere a FUT e riscattare il pacchetto entro il 9 agosto Ricordiamo che gli abbonati […] L'articolo Fifa 19: disponibili pack ...

FIFA 19 Futties : Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! 4 SBC disponibili! : 4La stagione 2018/19 della modalità Fifa Ultimate Team volge alla conclusione è si avvicina sempre di più quello che di fatto è l’ultimo evento dell’anno: Anche questa volta infatti non mancherà il tradizionale appuntamento con i Futties, gli Oscar di FUT! Vediamo insieme di cosa si tratta Cosa sono i Futties I Futties sono delle […] L'articolo Fifa 19 Futties: Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! 4 SBC disponibili! ...

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di luglio! Card n°7 e 8 disponibili tramite gli obiettivi settimanali : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di luglio! Card n°7 e 8 disponibili tramite gli ...

FIFA 19 : Disponibili otto nuovi Man Of The Match : EA Sports tramite i propi social ufficiali ha comunicato che sono Disponibili otto nuovi Man Of The Match per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di luglio! Altre 4 card disponibili! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di luglio! Altre 4 card disponibili! proviene da ...

FIFA 19 : Disponibili cinque nuovi Man Of The Match : EA Sports tramite i propi social ufficiali ha comunicato che sono Disponibili cinque nuovi Man Of The Match per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

FIFA 19 : I TOTS saranno disponibili nei premi della Weekend League del 5 Luglio : Il community manager di EA Sports, Mr. Zaro, ha comunicato che nei premi della FUT Champions Weekend League del 5 Luglio saranno ancora disponibili le carte del Team Of The Season. Nei pick saranno inseriti tutti i Team Of The Season rilasciati compreso il TOTS della Community. I drop seguiranno le stesse regole descritte nel comunicato ufficiale. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme... Source