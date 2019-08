F1 | Max Verstappen | “Lewis Hamilton non è il miglior pilota della sua generazione | è

Formula 1 - Max Verstappen snobba le Ferrari : “siamo competitivi - solo la Mercedes è un pizzico davanti” : Il pilota della Red Bull si è detto soddisfatto del lavoro svolto oggi, piazzando solo la Mercedes davanti alla Red Bull in vista della gara di domenica Max Verstappen chiude al secondo posto le FP2 del Gp d’Ungheria, il pilota olandese si ferma a 55 millesimi dal compagno di squadra Gasly, tenendo dietro le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Ottima prestazione per il vincitore del Gp di Germania, felice e soddisfatto ...

Formula 1 – Verstappen e la verità sul suo futuro - Max sincero : “Ferrari? Ho sempre voluto essere…” : Max Verstappen sincero sul suo futuro: le parole dell’olandese della Red Bull sulle recenti voci di mercato Niente pausa per i piloti di Formula 1: dopo l’incredibile gara di domenica ad Hockenheim, i campioni delle 4 ruote sono nuovamente pronti a salire a bordo delle loro monoposto per un nuovo round della stagione 2019. Reduce dalla vittoria al Gp di Germania, Verstappen è motivato a continuare a far bene con la Red Bull, ...

F1 - Nico Rosberg : “Max Verstappen sarebbe in testa al Mondiale se guidasse la Mercedes” : Nico Rosberg, com’è ben noto, non ama usare giri di parole quando commenta la Formula Uno. Nell’ultimo video rilasciato sul suo canale YouTube, il campione del mondo 2016 della massima categoria del motorsport ha voluto analizzare il momento attuale del campionato e dopo quanto visto nel Gran Premio di Germania di domenica scorsa. “Max Verstappen sarebbe al comando della classifica generale se avesse a disposizione una Mercedes ...

F1 - Mondiale 2019 : Max Verstappen a -63 da Hamilton. Il campionato puó riservare sorprese? : La notizia principale del caotico GP di Germania di F1 è che per la seconda volta nelle ultime tre corse Max Verstappen esce dal weekend col bottino pieno e l’enorme soddisfazione di continuare a esser l’unico a riuscire ad approfittare delle rare debacle Mercedes. Il pilota olandese, con questa concretezza e ritrovata competitività del suo mezzo, sta rapidamente risalendo in classifica e ha ormai distanziato abbastanza ...

Formula 1 - Max Verstappen non si monta la testa : “non penso al Mondiale - lotterò gara per gara” : Il pilota olandese ha parlato dopo la vittoria ottenuta in Germania, sottolineando come non cambi nulla in ottica Mondiale Seconda vittoria stagionale per Max Verstappen, che bissa il successo ottenuto in Austria con il trionfo di oggi in Germania. Il pilota olandese non sbaglia nulla, azzeccando tutte le scelte e tagliando per primo il traguardo davanti a Vettel e Kvyat. Photo4/LaPresse Interrogato nel post gara sulla sua prestazione, Mad ...

Formula 1 - Max Verstappen tira un sospiro di sollievo : “fortunatamente abbiamo risolto il calo di potenza…” : Il pilota olandese ha parlato in conferenza stampa del problema occorso in Q2, risolto per fortuna dai suoi meccanici Non solo Vettel, anche Max Verstappen ha dovuto fare i conti con un calo di potenza della sua vettura nel corso delle qualifiche del Gp di Germania. Il pilota olandese ha avvertito via radio il suo muretto durante la Q2, lamentando un problema al turbo della monoposto numero 33. Lapresse Rientrato subito ai box, i meccanici ...

Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Non potevo fare di più - ma la prima fila è un ottimo risultato” : Max Verstappen sorride dopo la seconda posizione conquistata nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno. Il pilota olandese ha saputo estrarre il massimo da una Red Bull che nel corso della Q2 sembrava abbandonarlo, con un calo di potenza che lo ha costretto al rientro anticipato ai box, prima di un unico tentativo a due minuti dal termine. Nonostante gli scricchiolii la RB15 ha tenuto duro da quel momento in poi ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Più vicini di quanto possa sembrare” : L’olandese Max Verstappen ha concluso in quinta posizione le prove libere del venerdì del GP di Germania 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato tedesco l’alfiere della Red Bull ha denunciato qualche problema di stabilità sulla sua vettura anche se dalle sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport traspare convinzione e fiducia. Di seguito il VIDEO dell’intervista: VIDEO Max Verstappen F1, GP Germania ...

Lando Norris e Max Verstappen - due piloti di F1 - hanno vinto la 24 ore di Spa su iRacing : Lando Norris e Max Verstappen, due giovani piloti della Formula 1, hanno appena concluso un traguardo abbastanza importante nella loro carriera. Il duo, nell'attesa di sfidarsi in pista F1, hanno lavorato assieme ad un gruppo composto da Maximilian Wenig e Maximilian Benecke, vincendo così la 24 ore di Spa organizzata da iRacing, simulatore di guida online.Durante il momento finale della gara, Max Verstappen ha avuto alcuni problemi tecnici con ...

Formula 1 - stoccata velenosa di Max Verstappen all’indirizzo di Vettel e della Ferrari : “chissà perché…” : Il pilota della Red Bull ha commentato il periodo negativo del tedesco, lanciando una delle sue solite frecciatine Il momento di Sebastian Vettel è tutt’altro che positivo, il tedesco non è riuscito fino a questo momento a vincere una gara in stagione, finendo a 100 punti da Hamilton dopo dieci gare del Mondiale. Solo un anonimo quarto posto per il pilota della Ferrari, superato anche dalla coppia Bottas-Verstappen e con un Leclerc ...

F1 - Max Verstappen punge Charles Leclerc : “Ha corso così perché ha sofferto per il risultato in Austria” : Il duello tra l’olandese Max Verstappen e il monegasco Charles Leclerc, nel corso del GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2019 di F1, ha adombrato il successo del padrone di casa Lewis Hamilton che, ormai, si avvia a conquistare il suo sesto titolo iridato, avendo poi aggiornato il dato delle vittorie in carriera a 80. Numeri spaventosi quelli di Lewis che però, forse, non hanno in sé quelle emozioni che il duello tra Charles e ...

Formula 1 - Max Verstappen spiazza tutti dopo l’incidente : “non sono arrabbiato con Vettel” : Il pilota della Red Bull non ha puntato il dito contro Vettel, capendo come si sia trattato di un errore di valutazione Un quinto posto che sa di beffa per Max Verstappen, costretto a dire addio al podio del Gp di Silverstone per colpa di Sebastian Vettel, finitogli addosso al 33° giro. photo4/Lapresse Un tamponamento spettacolare che ha spento le velleità dell’olandese, costretto a chiudere addirittura dietro il compagno di squadra ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Max Verstappen non vuole più fermarsi. E intanto la Mercedes sonda il terreno per averlo dal 2021… : Max Verstappen lo aveva annunciato nel corso della conferenza stampa che aveva preceduto il Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno: “Io voglio vincere, non mi accontento di lottare per un quarto posto fino a 35 anni”. L’olandese è stato un uomo di parola, andando a vincere la gara del Red Bull Ring, dopo una rimonta sensazionale e un duello corpo a corpo con Charles Leclerc che è diventato immediatamente un instant ...