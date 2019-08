Estate in Vaticano | Papa Francesco ha già concluso le sue ' ferie'

Fonte : agi

(Di sabato 3 agosto 2019) Con l'udienza oggi a circa 5 mila scout provenienti da tutta Europa, è ripresa ufficialmente l'attività didopo la pausa di luglio. Le "vacanze" del Pontefice sono terminate, anche se è improprio considerarle tali., dall'inizio del suo Pontificato, è sempre stato presente indurante i mesi estivi. Non è mai andato a Castel Gandolfo, come invece i suoi predecessori. Per consentirgli riposo - tra i giardini vaticani e il suo 'mini appartamento' di Casa Santa Marta - per tutto il mese di luglio sono state sospese le Udienze generali (che riprenderanno regolarmente il 7 agosto) mentre sono continuati gli appuntamenti domenicali con l'Angelus. Durante l'Udienza generale, del 26 giugno scorso,ha augurato a tutti "un buon riposo estivo" ricordando che quella era l'ultima Udienza "prima della pausa estiva". Pausa di luglio ...

