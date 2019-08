Equitazione | i convocati dell’Italia per le prossime gare di salto ostacoli | Alberto

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il completo. Sei bnomi compongono la short list azzurra : A meno di quattro settimane dagli Europei di completo, in programma a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre, i selezionatori dell’Italia, Katherine Lucheschi e Giacomo Della Chiesa, hanno scelto ridotto la lista dei quattordici binomi preselezionati ai sei che compongono la short list azzurra. L’elenco completo dei sei binomi pre-convocati dell’Italia: Vittoria Panizzon su Super Cillious Umberto Riva su ...

Equitazione - Europei salto ostacoli 2019 : i convocati dell’Italia - De Luca guida il quintetto. In palio 3 pass olimpici : Duccio Bartalucci, CT della Nazionale Italiana di salto ostacoli, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che andranno in scena a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 19 al 25 agosto. La nostra Nazionale andrà a caccia di un risultato di prestigio, il quartetto selezionato è di buon spessore anche se spicca l’assenza di Alberto Zorzi che a momento non dispone di un primo cavallo adeguato alla rassegna continentale e dunque rientrerà per la ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : i convocati dell’Italia per l’ultima tappa prima delle Finali : A Dublino, in Irlanda, andrà in scena dal 7 all’11 agosto l’ultima tappa della Jumping Nations Cup di Equitazione prima delle Finali di Barcellona previste ad inizio ottobre: il selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli Duccio Bartalucci ha diramato le convocazioni per l’evento. Per l’Italia sarà praticamente una formalità l’accesso alle Finali, che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa francese : Neppure il tempo di mandare in soffitta la gara di Camphire Cappoquin che è già tempo di pensare alla prossima tappa della Nations Cup di completo, che al momento vede l’Italia in testa nella classifica generale: prossimo appuntamento dal 7 all’11 agosto a Le Pin Au Haras, in Francia, ultimo evento prima degli Europei di fine agosto. Tra i sei binomi selezionati, tre fanno parte della long list dei pre-convocati per la rassegna ...

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il completo. Quattordici i binomi pre-selezionati : A poco più di un mese dagli Europei di completo, in programma a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre: i selezionatori dell’Italia, Katherine Lucheschi e Giacomo Della Chiesa, hanno scelto i Quattordici binomi che compongono la long list azzurra, che verrà ridotta entro il 2 agosto ai sei che prenderanno parte alla competizione. L’elenco completo dei pre-convocati dell’Italia: Evelina Bertoli su Seashore ...

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il salto ostacoli. Dieci i binomi pre-selezionati : Manca meno di un mese agli Europei di salto ostacoli, in programma a Rotterdam, in Olanda, dal 19 al 25 agosto: il selezionatore dell’Italia, Duccio Bartalucci, ha scelto i Dieci binomi che compongono la long list azzurra. Assente nella lista allargata il binomio composto da Lucia Le Jeune Vizzini e Loro Piana Filou de Muze, dato che il cavallo ha subito un infortunio nell’ultima uscita. L’elenco completo dei pre-convocati ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Hickstead 2019 : i convocati dell’Italia. Cinque azzurri in gara in Gran Bretagna : Ancora non è andata in scena la tappa di metà luglio di Falsterbo, in Svezia, ma per l’Equitazione azzurra è già tempo di pensare all’appuntamento di fine mese in Gran Bretagna, per la precisione ad Hickstead, per quanto riguarda la Nations Cup di salto ostacoli, che quest’anno regala un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il selezionatore azzurro Duccio Bartalucci ha convocato Cinque azzurri per la tappa britannica che si ...

Equitazione - FEI Eventing Nations Cup Strzegom 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa polacca : L’Italia, dopo lo splendido secondo posto raccolto a Pratoni del Vivaro si appresta a partecipare alla terza tappa della FEI Eventing Nations Cup, che andrà in scena a Strzegom, in Polonia, dal 26 al 30 giugno. Al termine delle stagione della Coppa delle Nazioni la miglior formazione staccherà il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la tappa che si disputerà in Polonia a fine mese sono stati chiamati cinque azzurri: il primo aviere ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per il Global Champions Tour di Stoccolma. In Svezia in gara Lorenzo De Luca ed Alberto Zorzi : L’ottava tappa del Global Champions Tour di Equitazione scatterà nel fine settimana a Stoccolma, in Svezia, dove saranno due gli azzurri al via, ovvero Lorenzo De Luca, che monterà Ensor de Litrange e Scuderia 1918 Halifax Van Het Kluizebos, ed Alberto Zorzi, che sarà in sella a Dakota e Cinsey. Non sarà però questa l’unica manifestazione di rilievo nel fine settimana, dato che a Sopot, in Polonia, andrà in scena la terza tappa della ...