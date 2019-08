Equitazione | Europei 2019 | i convocati dell’Italia per il completo Sei bnomi compongono

Equitazione - Europei salto ostacoli 2019 : i convocati dell’Italia - De Luca guida il quintetto. In palio 3 pass olimpici : Duccio Bartalucci, CT della Nazionale Italiana di salto ostacoli, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che andranno in scena a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 19 al 25 agosto. La nostra Nazionale andrà a caccia di un risultato di prestigio, il quartetto selezionato è di buon spessore anche se spicca l’assenza di Alberto Zorzi che a momento non dispone di un primo cavallo adeguato alla rassegna continentale e dunque rientrerà per la ...

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il completo. Quattordici i binomi pre-selezionati : A poco più di un mese dagli Europei di completo, in programma a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre: i selezionatori dell’Italia, Katherine Lucheschi e Giacomo Della Chiesa, hanno scelto i Quattordici binomi che compongono la long list azzurra, che verrà ridotta entro il 2 agosto ai sei che prenderanno parte alla competizione. L’elenco completo dei pre-convocati dell’Italia: Evelina Bertoli su Seashore ...

Equitazione - Europei 2019 : Alberto Zorzi non ci sará. Obiettivo Nations Cup a Barcellona : Nella lista dei pre-selezionati dell’Italia per gli Europei di salto ostacoli, in programma a Rotterdam, in Olanda, dal 19 al 25 agosto, oltre all’assenza di Lucia Le Jeune Vizzini, spiegata immediatamente dall’infortunio rimediato da Loro Piana Filou de Muze nell’ultima gara di Aquisgrana, balzava agli occhi anche quella di Alberto Zorzi. Il “mistero” è stato subito svelato: la FISE ha fatto sapere che ...

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il salto ostacoli. Dieci i binomi pre-selezionati : Manca meno di un mese agli Europei di salto ostacoli, in programma a Rotterdam, in Olanda, dal 19 al 25 agosto: il selezionatore dell’Italia, Duccio Bartalucci, ha scelto i Dieci binomi che compongono la long list azzurra. Assente nella lista allargata il binomio composto da Lucia Le Jeune Vizzini e Loro Piana Filou de Muze, dato che il cavallo ha subito un infortunio nell’ultima uscita. L’elenco completo dei pre-convocati ...