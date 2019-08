Emergenza incendi in Sicilia | in fiamme ettari di macchia mediterranea | famiglie evacuate

Russia devastata dagli incendi - stato di Emergenza nelle regioni di Krasnojarsk e Irkutsk : almeno 500 focolai attivi : nelle regioni russe di Krasnojarsk e Irkutsk, e parzialmente anche in Buriazia, è in vigore lo stato di emergenza a causa degli incendi di massa che hanno colpito l’area orientale del Paese. Lo ha riferito il ministero delle Emergenze (responsabile per la protezione civile) della Federazione Russa. Le regioni della Russia orientale sono le più colpite dagli incendi, ma i fumi si stanno diffondendo anche in Siberia e nell’Estremo ...

Emergenza incendi in Sardegna - 15 famiglie evacuate nel Nuorese : Roberto Bordi Un vastissimo incendio è scoppiato domenica sera vicino a Niniscola (Nuoro). A fuoco decine di ettari di boschi: chiusa la Statale 131 ed evacuate 15 famiglie. I canadair costretti a lasciare la zona delle operazioni per il forte vento Domenica da dimenticare in Sardegna a causa degli incendi. 26 i roghi che hanno colpito l'isola, cinque dei quali hanno richiesto l'intervento degli elicotteri del Corpo forestale ...

Incendi in Portogallo : terminata la fase di Emergenza nel centro del Paese : In Portogallo, la lotta contro gli Incendi boschivi che hanno colpito il centro del Paese dura da 4 giorni, ma adesso la situazione è in miglioramento: la protezione civile ha spiegato che spera di “superare” la fase di emergenza nel corso della giornata. “Abbiamo fatto uno sforzo costante e cercheremo di proseguire questa mattina“, ha dichiarato il comandante Luis Belo Costa, portavoce dei servizi di protezione civile, ...

Incendi in Sardegna - nuova Emergenza in Ogliastra : evacuati resort e abitazioni - fiamme alimentate dal maestrale : E’ di nuovo emergenza Incendi in Ogliastra, nella provincia di Nuoro, dove nel fine settimana si è registrato un vasto rogo che ha investito quasi ottocento ettari di terreno nella zona di Tortolì, causando danni ingenti. Le fiamme sono ripartite questo pomeriggio e dalle 17 un vasto Incendio sta interessando la località marina di Cea, rinomata per i suoi faraglioni rossi a poche bracciate dalla riva nel territorio di Bari Sardo. Si è reso ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Emergenza incendi in Sardegna - 13 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Bologna, annuncio di Sinisa Mihajlovic: 'Ho la leucemia'. emergenza incendi in Sardegna., 13 luglio 2019,

Terremoto in California : feriti - incendi - blackout e danni. A San Bernardino proclamato lo stato di Emergenza – FOTO : feriti, numerosi danni, incendi, fughe di gas e blackout elettrici. È il primo bilancio del Terremoto che ha colpito la California alle 20 di venerdì sera, ora locale: una scossa di magnitudo 7.1, seguita da almeno sedici scosse di assestamento, con epicentro a 17,6 chilometri da Ridgecrest, nel deserto del Mojave. Il sisma, il più forte degli ultimi vent’anni, segue quello di magnitudo 6,4 avvenuto il giorno prima nella stessa ...

Emergenza caldo in tutta Europa - incendi fuori controllo in Catalogna. Italia - 3 morti per malore. Venerdì bollino rosso in 16 città : incendi, decessi per malori e allarme per i livelli di ozono. Sono già molti i danni provocati dal caldo intenso che ha colpito l’Europa e che è destinato a prolungarsi anche nei prossimi giorni. Nella regione della Catalogna, in Spagna, circa 350 vigili del fuoco e sette aerei stanno fronteggiando l’incendio peggiore degli ultimi vent’anni, che sta mettendo in pericolo più di 20mila ettari di boschi e colline. In ...