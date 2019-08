El País racconta la storia di Alfredo Santillán | il pugile argentino morto sul ring per

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2019) ElladelHugo, finito in coma il 20 luglio dopo un incontro ein ospedale 4 giorni dopo. “Papà ho le vertigini” sarebbero state le ultime parole del 23 padre di 3 figli prima di accasciarsi al suolo. Ladiper un incontro di pugilato da cui ha guadagnato 55.000 pesos, poco più dei 45.000 pesos che gli è costato il suo funerale, è quella di tanti pugili argentini che non hanno neanche un sindacato che li tuteli. Secondo i medici infatti non avrebbe dovuto combattere quella sera.aveva 3 figli e la necessità di guadagnare per mantenere la famiglia, lo aveva scritto sui social pochi giorni prima di combattere. Lo faceva per loro, ma voleva anche cambiare vita. Poco più di un mese prima, il 15 giugno, aveva partecipato ad un incontro in Germania contro l’armeno Artem ...

