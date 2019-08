Dopo il Trattato Inf torna l’ombra degli Euromissili Nato | “Russia sola responsabile

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 3 agosto 2019) In queste ore è scaduto ilInf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) per tre decenni punto centraleaccordi per la sicurezza globale. L'accordo era stato firmato nel 1987 dall'allora presidenteStati Uniti Ronald Reagan e dal leader sovietico Mikhail Gorbaciov,uno storico vertice a Reykjavik. Da allora ha fruttato la rimozione di 2.600 testate americane e sovietiche e di missili balistici convezionali con raggio d'azione tra 500 e 5.500 chilometri.La decisione dell'Amministrazione Trump, nello scorso febbraio, di denunciare ilaccusando la Russia di averlo violato e le controaccuse russe hanno portato quindi al mancato rinnovo e all'inevitabile rimpallo delle responsabilità fra le due capitali. "Il 2 agosto 2019 su iniziativa della parte americana viene interrotta l'azione dell'Accordo tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America per la ...

MediasetTgcom24 : Russia, Usa: svilupperemo nuovi missili dopo uscita dal trattato Inf #usa - ManlioDS : Dopo 13 esponenti #PD in 16 anni “Legion d'Onore” francese, @sandrogozi nominato direttamente responsabile Affari E… - ilfogliettone : Dopo il Trattato Inf torna l'ombra degli Euromissili - -