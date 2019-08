Dolunay | trame | Asuman apprende che le nozze della sorella con l' Aslan sono una farsa

Dolunay - trame puntate 41-50 : Deniz salva Nazli - Ferit denuncia Hakan : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la serie tv in onda tutti i giorni su Canale 5. Gli spoiler delle puntate dalla 41 alla 50, svelano che Deniz Kaya salverà Nazli Piran da morte certa mentre Ferit Aslan dichiarerà guerra a Hakan Onder dopo essere stato arrestato. Bitter Sweet: lite furiosa tra Demet e Asuman Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate dalla 41 alla 50, in onda da lunedì 9 ...

Trame Dolunay al 9 agosto : il giudice affida Bulut ai coniugi Onder : Le anticipazioni delle puntate della soap opera turca 'Bitter sweet - ingredienti d'amore' dal 5 al 9 agosto rivelano come proseguiranno gli scontri tra Ferit e Hakan (Necip Memili). I due rivali vorranno ottenere la custodia esclusiva del piccolo Bulut e il marito di Demet perderà il proprio auto controllo dopo che il dottor Aslan scoprirà la verità intorno all'auto all'interno della quale hanno perso la vita Demir e Zeynep. L'imprenditore ...

Dolunay - trame prossima settimana : Nazli e Ferit sposi - Deniz decide di partire con Ayla : Le avventure di Ferit Aslan e Nazli Piran, protagonisti dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore terranno compagnia ai fan italiani anche la prossima settimana, e avranno maggiore spazio per via della sospensione de Il Segreto e di Beautiful. Dalle anticipazioni si evince che ci sarà un riavvicinamento tra Deniz e Ayla. Il musicista sarà affranto per aver perso per sempre Nazli Piran, dato che convolerà a nozze con Ferit Aslan. Il ...

Dolunay - trame 29-30 luglio : Ferit chiede alla Piran di ballare con lui : Proseguono le avventure dei protagonisti dell'amata soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. Le anticipazioni della puntata numero 36 che verrà trasmessa il 29 luglio, riportano che ancora una volta gran parte della narrazione ruoterà intorno a Nazli (Ozge Gurel). La giovane, infatti, sarà al settimo cielo per l'apertura del suo ristorante, e intanto si avvicinerà il giorno in cui ...

Dolunay trame al 2 agosto : l'Aslan scopre la verità sulle foto - Hakan furioso con Demet : Molti colpi di scena attendono i fan di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ nei nuovi episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5 a partire dalle 14,45, dove verranno alla luce molte verità sino ad ora tenute nascoste. Nazli, dopo essere riuscita ad aprire il nuovo ristorante, non solo scoprirà che il misterioso socio dell’attività è Ferit, ma si ritroverà a fare i conti con la rabbia di quest’ultimo: infatti scoprirà il segreto di ...

Dolunay - trame al 2 agosto : l'Aslan non perdona la Piran - Hakan furioso con la moglie : Sono in numerosi coloro che seguono le avventure del nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 l’ultima settimana di luglio 2019, dicono che il rapporto tra Ferit Aslan e Nazli Piran entrerà in crisi a causa della gelosia di Deniz. Il ricco imprenditore non appena verrà a conoscenza tramite il musicista che la cuoca sapeva che sua sorella Asuman è colei che ha ...

Dolunay - trame al 26 luglio : Demet denuncia Hakan alla polizia : Gli spoiler degli episodi della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' dal 22 al 26 luglio pongono la concentrazione intorno alla figura di Nazli. La giovane donna penserà che non sia il caso di mettere da parte i suoi sogni di aprire un ristorante, essendo intenzionata a lasciare il lavoro per Ferit, con il quale ha avuto alcune liti. La ragazza deciderà di mettersi in contatto con una banca in modo da chiedere un prestito. Si ...

Dolunay - trame 22-23 luglio : Ferit e Nazli partecipano ad una riunione con i giapponesi : Prosegue il successo della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda lunedì 22 luglio evidenziano che Nazli continuerà a portare avanti il progetto di apertura del suo ristorante. La giovane Piran avrà intenzione di non rinunciare al suo sogno dopo aver lasciato il lavoro alla villa di Ferit. E così, per reperire il denaro necessario per avviare l'attività, chiederà un mutuo alla ...

Trame Dolunay : Ferit e Deniz scoprono che l'auto di Demir è stata manomessa : Le anticipazioni dell'apprezzata soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' svelano che, nelle prossime puntate, ci sarà la possibilità di venire a conoscenza della verità intorno alla morte dei genitori di Bulut. Si tratta di Demir e Zeynep, sui quali il dottor Aslan di comune accordo con Deniz scoprirà un segreto inaspettato capace di far scoprire la verità intorno all'incidente che ha visto coinvolti i due coniugi. Ferit (Can Yaman) ...

Dolunay - trame al 12 luglio : Demet aspetta un bambino : Nuovi colpi di scena con la soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che vede come protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 8 fino a venerdì 12 luglio svelano che ci saranno momenti di panico per Ferit e Nazli. I due innamorati dovranno fare i conti con la notizia della scomparsa del nipote e il motivo sarà dovuto al fatto che il bambino è stanco di vivere a casa degli zii. ...

Dolunay - trame al 5 luglio : Nazli si rifiuta di ammettere i suoi sentimenti per Aslan : Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", che con le sue vicende riesce a catturare le attenzioni di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio riportano che Ferit sarà uno dei grandi protagonisti. L'uomo di affari si avvicinerà alla verità sulla morte dei genitori di Bulut, generando un bel po' di preoccupazione in Hakan e ...

Dolunay trame luglio : Deniz - geloso di Ferit e Nazli - vende le quote della società : Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca intitolata 'Bitter Sweet' che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Ci saranno molti colpi di scena nella vita dei personaggi principali, che stanno affrontando un momento decisivo nella loro esistenza. Le anticipazioni del mese di luglio raccontano che ci sarà un maggiore avvicinamento tra Ferit e Nazli, che diventeranno molto complici. L'affarista e la ...