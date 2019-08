Diretta Virtus Francavilla-Novara C Coppa Italia | esordio al Giovanni Paolo II

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione di: allo stadioII, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30, la sfida, match valido per il primo turno eliminatorio. Si affrontano due compagini che saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C: la formazione pugliese di mister Bruno Trocini sono reduci da una stagione tutto sommato più che discreta. Lainfatti ha chiuso il torneo al sesto posto, totalizzando 55 punti e conquistando una meritatissimo piazzamento nella griglia playoff, arrendendosi al Potenza nel secondo turno. I piemontesi invece hanno chiuso il campionato al nono posto, a quota 50 punti: anche per gli azzurri è arrivata la qualificazione per gli spareggi promozione, ma l'Arezzo ferma il cammino delnel secondo turno....

GiornoNovara : Radioazzura in diretta dal “nuovo” stadio della Virtus. A sostegno del Novara 15 eroi - PlayBasket : #BasketCampania #VirtusBasketPozzuoli: Virtus, tutte le gare di campionato in diretta esclusiva su [..] - Virtus_Pozzuoli : Virtus, tutte le gare di campionato in diretta esclusiva su Primaradio e Campi Flegrei News!... -