DIRETTA Milan Manchester United | risultato 1-1 | streaming SI | pari di Suso!

47′ Tiro di Shaw da fuori area: corner. 46′ Si riparte a Cardiff! INIZIO SECONDO TEMPO 19.24 Ottimo primo tempo per i rossoneri, che dopo aver subito la manovra dei Red Devils, bravi a sbloccare il match con Marcus Rashford, hanno dominato la seconda parte del match grazie ad un Suso spaziale, che ha trovato il gol del pareggio ma anche altre giocate per Piatek&Co. Da elogiare ...

44′ SUSO! Esagera dopo l'ottima giocata nel rientrare in area: tiro murato. 42′ Il Milan non molla: vuole il vantaggio prima dell'intervallo. 39′ PALLA ILLUMINANTE DI SUSO PER PIATEK! Il polacco non tocca il pallone delizioso dello spagnolo ma De Gea resta in piedi fino all'ultimo e mette il pallone fuori area. 37′ Ottimo triangolo tra Castillejo e ...

37′ Ottimo triangolo tra Castillejo e Borini: grande spirito di sacrificio sin qui. 36′ Murato McTominay: ottimo lavoro di Calhanoglu in difesa. 34′ Verticalizzazione interessante di Suso per Piatek: ottima tattica del Manchester United che lo becca in offside. 33′ Il Manchester United attende la mossa del Milan: ritmi blandi ora a Cardiff. 31′ Il Milan ha ...

15′ Grande azione in solitaria del #10 che spacca in due la difesa partendo da sinistra e segna con un colpo da biliardo che accarezza il palo. 14′ Rashford! LO United sblocca IL match! INGLESE IMPRENDIBILE! 13′ PIATEK! Ottimo movimento ma Rojo lo ferma in tempo. 12′ Rashford! Reattivo Donnarumma sulla bordata da lontano. 11′ Lo United ha alzato il baricentro: ...

17.50 Spiccano l'assenza di Romelu Lukaku nei Red Devils e le presenze del neo acquisto Rafael Leao nei rossoneri e Maldini Jr in panchina. 17.49 Ecco i giocatori a disposizione delle due compagini: MANCHESTER United: 22 Romero, 40 Pereira, 3 Bailly, 4 Jones, 38 Tuanzebe, 14 Lingard, 15 Andreas Pereira, 12 Smalling, 17 Fred, 21 James, 18 Young, 20 Diogo Dalot, 26 Greenwood, 28 Gomes, 36 ...

Il Milan sfida il Manchester United : DIRETTA su Sportitalia : Conclusa la tournèe in terra americana, il Milan di Marco Giampaolo si appresta a tornare in campo per la gara che concluderà il suo impegno nella International Champions Cup dove finora, nonostante due buone prestazioni, sono arrivate altrettante sconfitte contro Bayern Monaco e Benfica. L’avversario che attende Romagnoli e compagni è però tutt’altro che semplice: […] L'articolo Il Milan sfida il Manchester United: diretta su ...

Calendario Serie A - sorteggio in DIRETTA. Seconda giornata : Lazio-Roma e Juve-Napoli. Alla quarta derby di Milano - alla settima Inter-Juve : Negli studi di Sky nasce la nuova Serie A, che compie 90 anni (nel 29/30 la prima a girone unico). Dalle 19 saranno sorteggiati i calendari del prossimo campionato che scatterà nel week end...

buona prestazione del Milan che però deve arrendersi alla rete dell'ex Taarabt. La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 94′ FINITA! Benfica batte Milan 1-0. 92′ Ultimi assalti dei rossoneri con il Benfica chiuso nella propria area di rigore. 90′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 87′ ...

81′ SUSOOO!! Tiro a giro di sinistro che fa la barba al secondo palo. 78′ Colpo di testa di Chiquinho da buona posizione abbondantemente alto. 75′ Bolide scagliato da Suso ma Vlachodimos si fa trovare ancora pronto. 74′ Riprende il match, Milan a caccia del pareggio. 72′ Arriva il momento del cooling break, pausa di tre minuti. 70′ GOL DEL BENFICA! Tiro da ...

49′ Finito il primo tempo, Milan-Benfica 0-0. 48′ DONNARUMMAAAAAA!! Rafa Silva si fa ipnotizzare dal portiere azzurro tutto solo in area di rigore, si resta sullo 0-0. 46′ DONNARUMMA MIRACOLOSO! Prima palla gol per i portoghesi con il portiere azzurro che si distende in modo meraviglioso sul destro di Gabriel. 45′ Concessi quattro minuti di recupero. 43′ GOL ...

22′ VLACHODIMOS!! Doppio miracolo del portiere del Benfica su Borini che ci aveva provato prima al volo e poi di testa. 21′ Bel recupero palla di Borini il cui cross viene intercettato da un difensore. 18′ VLACHODIMOS! Altro assist di Suso che mette Castillejo a tu per tu con il portiere che salva il risultato compiendo un miracolo. 17′ palo DI Calhanoglu! Bolide ...

20:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Benfica, secondo e penultimo match dei rossoneri nel torneo amichevole dell'Internation Champions Cup. Orario d'inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Milan-Benfica Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Benfica, secondo e penultimo match dei rossoneri nel torneo amichevole ...

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENFICA/ DIRETTA tv - le scelte offensive di Giampaolo : PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENFICA: Diretta tv e orario dell'amichevole attesa solo domani sera per la International Champions cup 2019.

Il Milan di Giampaolo debutta con il Bayern : DIRETTA su Sportitalia : Si avvicina il momento dell’esordio del nuovo Milan targato Marco Giampaolo, pronto a fare il possibile per rilanciarsi dopo una stagione come quella scorsa in cui, nonostante qualche alto e basso di troppo, la qualificazione alla Champions League è sfuggita solo all’ultimo. La nuova dirigenza formata da Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara è […] L'articolo Il Milan di Giampaolo debutta con il Bayern: diretta su ...