Di Maio a Bari | incontro blindato con 800 delegati M5s Attivista protesta | Cosa

Scandalo Bibbiano - Giachetti contro Salvini e Di Maio : 'Siamo alla barbarie' : Lo Scandalo di Bibbiano ha lasciato il segno. Al di là delle questioni strettamente legate alla coscienza e alla sensibilità, il coinvolgimento di un sindaco del Pd nella vicenda, seppur in maniera periferica (gli viene contestato abuso d'ufficio), è diventata l'occasione in cui la parte avversa non ha mancato di attaccare i 'dem' che, a loro volta, hanno accusato le controparti di speculare su vicende delicate. In tal senso, l'intervento di ...