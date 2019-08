«Devi venire senza i carabinieri» La telefonata che scatenò il killer

Fonte : ilmattino

(Di sabato 3 agosto 2019) Gabriel Hjorth Natale sapeva che all'appuntamento per lo scambio tra lo zaino sottratto a Sergio Brugiatelli, in cambio di soldi e droga, potevano presentarsi con altre persone. Lui che parla...

lucy_4com : Devi avere vicino qualcuno che sappia farti venire un sorriso, non la gastrite. #buongiorno #TwitterWorld ???????? - darkk_angellfg : Criticavamo i più grandi scrittori e poeti di un tempo perché erano tutti depressi e autolesionisti ma solo oggi do… - FrerardDestroya : RT @gerardsvampire: #frankportailtuoculoinitalia ti devo fare i disegnini frank? devi venire in italia frank HI WE EXIST ????????????????????????????????… -