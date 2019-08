Danza Sportiva in vetrina a Pozzallo

Danza Sportiva : per la prima volta l’Italia vince nello storico Blackpool Dance Festival : Da poco concluso il celeberrimo Blackpool Dance Festival, a Blackpool (ENG). Quest’anno per la prima volta l’Italia si aggiudica il campionato Under 21con la coppia Alessandro Romano e Natalia Arci. Un’edizione speciale per gli azzurri, la 94esima edizione del Blackpool Dance Festival, regala finalmente il trofeo di campioni Under 21 all’Italia. Artefici di questa storica impresa i Danzatori Alessandro Romano e Natalia Arci, di Roma provenienti ...