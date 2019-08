Danni e feriti a Bologna | a Rimini raffiche di vento a 100 km orari | tromba d' aria a

Maltempo - tempesta di vento a Bologna : Danni e feriti lievi : Primo venerdì di agosto con pioggia e vento su Bologna, dove a metà pomeriggio una tempesta si è abbattuta sulla città causando danni e qualche ferito. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della forze dell’ordine a causa di alberi caduti, cornicioni pericolanti e strade allagate. In Piazza VIII Agosto, dove era in corso il mercato settimanale della Piazzola, un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere una persona che si ...

Maltempo Sardegna - vortici d’aria in spiaggia mettono in fuga i bagnanti : Danni e feriti : bagnanti in fuga, qualche ferito e danni alle attrezzature nella spiaggia di Marinella a Golfo Aranci, in Sardegna, a causa di improvvisi vortici d’aria. Un primo mulinello ha colto di sorpresa le persone che si trovavano sull’arenile, compresi i bagnini, mandando per aria lettini, giocattoli, borse e oggetti vari. Risparmiati gli ombrelloni, che erano chiusi a causa del forte vento. Un secondo vortice si è abbattuto sulla spiaggia ...

Vasto incendio in Portogallo : Danni e feriti a nord di Lisbona : Un Vasto incendio sta divampando in Portogallo, nel distretto di Castelo Branco, 200 km a nord est di Lisbona: sul posto un migliaio di vigili del fuoco, per cercare di domare le fiamme. Al momento il bilancio è di 9 feriti, 8 pompieri e un civile già ricoverato in ospedale. Si tratta del primo grande incendio quest’anno nel Paese: 2 anni fa è stato colpito duramente, ben 106 persone hanno perso la vita. L'articolo Vasto incendio in ...

Maltempo Russia - violento wet downburst su Perm : oltre 60 alberi abbattuti e strade allagate. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Spaventose le immagini che arrivano dalla Russia. Il 10 luglio, una tempesta si è abbattuta sulla città di Perm, nella Russia orientale. Si è trattato di un potente wet downburst che ha abbattuto decine di alberi e divelto i rivestimenti di molti tetti. Le forti piogge hanno allagato le strade della città, ingombrate da linee elettriche, cartelloni pubblicitari, rami e alberi sparsi. Tanta la distruzione provocata, come mostrano le foto ...

Maltempo - grandine come arance a Pescara : 20 feriti - Danni all'università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Maltempo - grandinata record a Pescara : 20 feriti - Danni a Comune e università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

**Pescara : grandinata e nubifragio - Danni e feriti** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Violenta grandinata a Pescara, con chicchi grandi come arance. In tilt i centralini dei Vigili del Fuoco, intasati per le numerose richieste di soccorso. E da qualche ora in gran parte della città non c'è luce. Ingenti danni, con auto, parabrezza tetti e vetri spaccati da

Maltempo - grandinata record a Pescara : 18 feriti - Danni a Comune e università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Diciotto le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

**Pescara : grandinata e nubifragio - Danni e feriti** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Violenta grandinata a Pescara, con chicchi grandi come arance. In tilt i centralini dei Vigili del Fuoco, intasati per le numerose richieste di soccorso. E da qualche ora in gran parte della città non c’è luce. Ingenti danni, con auto, parabrezza tetti e vetri spaccati dalla grandine. Si conterebbero anche decine di feriti, giunti al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove sono stati sottoposti ...

**Pescara : grandinata e nubifragio - Danni e feriti** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Violenta grandinata a Pescara, con chicchi grandi come arance. In tilt i centralini dei Vigili del Fuoco, intasati per le numerose richieste di soccorso. E da qualche ora in gran parte della città non c’è luce. Ingenti danni, con auto, parabrezza tetti e vetri spaccati dalla grandine. Si conterebbero anche decine di feriti, giunti al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove sono stati ...

Maltempo - chicchi di grandine grossi come arance : feriti e Danni per violenta grandinata a Pescara : violenta ondata di Maltempo, come da previsioni, sulla costa adriatica abruzzese. Dopo aver colpito in tarda mattinata Pineto e Silvi (Teramo), un forte temporale si è abbattuto su Pescara, accompagnato da una lunga grandinata, con chicchi del diametro da 3 a 5 cm. Diciotto le persone che finora si sono rivolte al pronto soccorso per le ferite provocate dai chicchi. In ospedale anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti, ...

Pescara - forte grandinata : chicchi grandi come arance - Danni e feriti : La violenta grandinata a Pescara ha causato numerosi danneggiamenti ma purtroppo anche il ferimento di alcune persone colte allo scoperto dall'improvvisa ondata di maltempo. Diverse le persone che son arrivate al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara per farsi medicare dopo essere state colpite dai grossi chicchi.

Maltempo Marche : 3 feriti e molti Danni nel fermano : Anche la provincia di Fermo non è stata affatto risparmiata dall'ondata di Maltempo che nel pomeriggio di ieri ha duramente colpito il territorio marchigiano, soprattutto le zone orientali. (Guarda...

Terremoto in California : feriti - incendi - blackout e Danni. A San Bernardino proclamato lo stato di emergenza – FOTO : feriti, numerosi danni, incendi, fughe di gas e blackout elettrici. È il primo bilancio del Terremoto che ha colpito la California alle 20 di venerdì sera, ora locale: una scossa di magnitudo 7.1, seguita da almeno sedici scosse di assestamento, con epicentro a 17,6 chilometri da Ridgecrest, nel deserto del Mojave. Il sisma, il più forte degli ultimi vent’anni, segue quello di magnitudo 6,4 avvenuto il giorno prima nella stessa ...