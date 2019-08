Da Goréè a Foggia | l' evidenza della sconfitta delle visioni nazionalistiche sul lavoro

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) Gorée è una piccola isola nel golfo di Dackar. Nota al mondo come l’isola degli schiavi. Tutte le case fronte mare erano luoghi di detenzione di uomini donne, bambini e bambine in attesapartenza come schiavi.Una sola è rimasta come allora, è diventata museo, memoria di una storia che nessun resmo potrà mai cancellare. Su quell’isola, in una scuola di eccellenza, si èappena svolto un laboratorio tra Carism (struttura dedicata ai migranti congiunta tra le cinque centrali sindacali senegalesi) la Cgil e la Flai pioniera del sindacato di strada.Un laboratorio non dell’aiutamoli a casa loro, che è affermazione intrisa di superiorità smemoratastoria eragioni del primato economico occidentale, ma del lavoriamo insieme. Volontà di esercitare solidarietà oltre che scelta politica, ...

