Crosetti | Federcalcio e Lega mandino le donne ad arbitrare la Serie A

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2019) Su Reubblica, Maurizioelogia la scelta di Stéphanie Frappart perla Supercoppa maschile del 14 agosto. “L’Uefa non solo ha coraggio, ma occhi bene aperti sul mondo che cambia”. Non è mai successo prima, tanto cheparagona l’evento allo sbarco sulla Luna. La Frappart sarà, appunto, la prima donna sulla Luna del calcio. E’ un momento storico, che va al di là dello sport. Il Mondiale femminile di Francia ha annullato il pregiudizio di inferiorità fisica, tecnica e culturale che esisteva quando si accostavano leal pallone e ora learrivano anche aduna competizione maschile. Complimenti all’Uefa, quindi. “Cadono in un istante i sarcasmi, le ironie, le sciocche goliardate sue pallone. Non ci sarà più bisogno di allineare sulla tovaglia saliera, pepiera e bicchieri per spiegare cosa sia il misterioso ...